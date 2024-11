Rugby: le patron des All Blacks veut pouvoir sélectionner les joueurs évoluant à l'étranger

Le sélectionneur des All Blacks Scott Robertson s'est dit dimanche prêt à demander aux dirigeants de la fédération néo-zélandaise de rugby (NZR) de rendre les joueurs basés à l'étranger sélectionnables afin de pouvoir rivaliser avec l'Afrique du Sud.

Selon Robertson, les Springboks, doubles champions du monde en titre, ont bénéficié d'une politique d'ouverture qui permet aux joueurs d'accepter des contrats lucratifs avec des clubs étrangers tout en restant éligibles à la sélection.

"Nous ne voulons pas être en retard d'un cycle ou de quelques années", a déclaré Robertson aux médias néo-zélandais lors d'un appel Zoom. "Le rugby professionnel est en constante évolution. Gardons l'esprit ouvert et voyons ce qui nous attend. Il est certain que je ferai une présentation" en faveur d'un changement de politique, a-t-il assuré.

La NZR interdit de sélection tout joueur qui n'est pas sous contrat dans le pays, une règle qui vise à empêcher l'exode des joueurs et ainsi à éviter d'affaiblir les compétitions nationales.

Robertson, qui a terminé sa première année en tant que sélectionneur des All Blacks par une victoire 29-11 sur l'Italie samedi, envisage de proposer ce changement au conseil d'administration de la fédération peu après son retour au pays.

Lors de cette tournée d'automne en Europe, les All Blacks se sont inclinés devant le XV de France et ont enregistré trois victoires peu convaincantes en Irlande et en Angleterre et donc contre les Italiens qu'ils avaient pourtant pulvérisés (96-17) lors du Mondial-2023.

"Si l'on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, elle a l'opportunité d'utiliser beaucoup de joueurs expérimentés qui sont pris en charge et gérés jusqu'à la trentaine, ce qui leur permet d'avoir un bon équilibre", a-t-il noté. "De plus, leur effectif est important, ils peuvent aligner deux équipes de XV de très grande qualité".

Conscient de la nécessité de préserver la compétitivité du Super Rugby et des compétitions provinciales de Nouvelle-Zélande, Robertson a indiqué qu'il ferait pression en faveur d'une règle d'éligibilité ciblée.

Dans son esprit, un joueur comme l'ouvreur vedette Richie Mo'unga qui évolue actuellement au Japon pourrait redevenir sélectionnable, au contraire des joueurs peu expérimentés.

Le demi de mêlée néo-zélandais des Brave Lupus de Tokyo Richie Mo'unga (c.) passe le ballon lors de la finale de la Japan Rugby League One contre les Saitama Wild Knights, au stade national de Tokyo, le 26 mai 2024 AFP/Archives

Rugby Australia autorise la sélection d'un maximum de trois joueurs basés à l'étranger, mais seulement s'ils ont disputé au moins 30 tests avec les Wallabies ou s'ils s'engagent à jouer pour une franchise basée en Australie l'année suivante.