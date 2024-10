Rugby: le président de la FFR annonce un cadre plus strict pour les équipes de France

Après une tournée estivale en Argentine marquée par plusieurs affaires judiciaires, un nouveau cadre plus strict sera mis en place pour les équipes de France d'ici aux prochains matches en novembre, a annoncé le président de la Fédération française de rugby (FFR) Florian Grill à l'AFP.

"Le schéma historique qui existait depuis des années, fondé sur l'autonomisation, la responsabilisation ne marche pas" a déclaré Florian Grill dans un entretien à l'AFP, avec l'annonce dans les jours à venir "d'un plan, dans lequel il y aura des contrôles, et des sanctions".

"Le cadre n'était pas clair et une forme de cadre souple était même admis. Nous fixons un cadre clair qui ensuite permettra de sanctionner. Et nous n'aurons pas la main qui tremble" a-t-il prévenu.

En juillet, deux joueurs du XV de France, Hugo Auradou et Oscar Jegou, tous deux âgés de 21 ans, avaient été arrêtés puis inculpés pour viol aggravé après un match contre l'Argentine.

Le parquet de Mendoza, où est instruite l'enquête a requis vendredi dernier un non-lieu qui sera étudié lors d'une audience fixée au 18 octobre. Les deux joueurs sont rentrés en France début septembre, Auradou ayant retrouvé les terrains avec Pau samedi.

Dans la même nuit de juillet, l'arrière du XV de France Melvyn Jaminet avait diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo à caractère raciste, pour laquelle il a écopé d'une sanction de 34 semaines de suspension par la FFR.

Expliquant "complètement respecter" la justice argentine et ne pas se prononcer sur le volet judiciaire de l'affaire Jegou-Auradou, Florian Grill a dit vouloir mettre fin à "la quatrième et la cinquième mi-temps", qui avait précédé ces deux affaires.

"Il y aura des sanctions financières ou sportives" pour de futurs débordements, a annoncé le patron du rugby français qui a regretté dans les années précédentes "une forme d'acceptation de ces dérapages qui pouvaient parfois même être organisés".

"On ne peut pas imaginer qu'on fasse de la nutrition ultra élaborée, de l'hydratation personnalisée par joueur, de la data en-veux-en-tu en-voilà, et que dans le même temps, on puisse, en plein milieu d'une tournée, faire une quatrième ou une cinquième mi-temps", a-t-il expliqué.

Le détail de ce plan, qui comprend notamment une refonte de la charte du joueurs international, devrait être annoncé dans les prochains jours.

"On ne peut pas prendre tout le positif du rugby, demander à des marques, à des partenaires d'associer leur image à nos présupposées valeurs et ne pas les respecter" a ajouté Florian Grill.