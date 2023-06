Rugby: le XV d'Italie mise sur Quesada pour l'après-Mondial

L'ex-entraîneur du Stade français Gonzalo Quesada a choisi le XV d'Italie pour faire ses grands débuts à la tête d'une sélection, après le Mondial-2023, avec pour objectif fixé d'en faire un "vrai danger pour tous les adversaires".

"Ce qui nous a impressionné chez Gonzalo, c'est non seulement son CV d'entraîneur victorieux pour quelqu'un d'aussi jeune, mais aussi son désir de faire de l'Italie une référence dans le panorama international", s'est enthousiasmé le président de la Fédération italienne Marzio Innocenti dans le communiqué officialisant cette nomination.

Quesada, 49 ans, succèdera formellement le 1er janvier 2024 au Néo-Zélandais Kieran Crowley, 61 ans, prié de partir après le Mondial en France (8 septembre-28 octobre).

Premier Argentin à diriger le XV azzurro, il va prendre en charge sa première sélection, après avoir été adjoint des Bleus (2008-2011) et des Pumas (2018).

C'est au Stade français qu'il s'est fait un nom en tant qu'entraîneur lors de deux passages (2013-2017 puis 2020-2023) marqués par des sacres en Top 14 (2015) et en Challenge Cup (2017). Pour sa deuxième pige dans la capitale française, il a qualifié les Soldats Roses à deux reprises en barrage, butant à chaque fois sur leur voisin Racing 92.

Proche des joueurs

Ancien ouvreur ou arrière international, qui a évolué à Béziers ou à Toulon, Quesada a vécu une dernière saison faite de hauts et de bas, troublée par l'annonce prématurée de son départ, en octobre, alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2024. Il sera remplacé par deux adjoints des Bleus, Laurent Labit et Karim Ghezal.

L'Argentin est connu pour être un entraîneur proche de ses joueurs et prônant un rugby offensif.

Interrogé par l'AFP en fin de saison, Quesada avait expliqué privilégier une sélection plutôt que le quotidien d'un club. "J'ai décidé que je ne prendrais pas de club. Ni en Top 14, ni en championnat d'Angleterre. Il y a eu des contacts mais je n'ai même pas accepté la proposition du café qui aurait pu amener une proposition d'entretien...", avait-il dit.

"Ce que j'aimerais, c'est faire partie du staff d'une équipe nationale, parce que c'est l'étape d'après", avait-il ajouté.

"Il a renoncé à des offres importantes et cela donne à sa décision une valeur encore plus importante", a confirmé vendredi le président Innocenti, ravi d'avoir séduit "un des jeunes entraîneurs les plus en vue" du rugby mondial.

Crowley déçu

Quesada, a-t-il affirmé, "partage avec nous la vision d'une équipe d'Italie qui saura, sur la route menant vers le Mondial-2027, constituer un vrai danger pour tous les adversaires".

Après un Tournoi des six nations désastreux en 2021, couronné du record d'essais (34) et de points (239) concédés par une équipe dans l'épreuve, l'Italie a retrouvé quelques couleurs sous les ordres de Kieran Crowley.

Elle a enfin renoué avec la victoire dans le Tournoi, en mars 2022 à Cardiff (22-21), après sept ans de disette, s'est offert pour la première fois l'Australie (28-27) en novembre dernier et a retrouvé de l'ambition dans le jeu, dans le sillage notamment du jeune Ange Capuozzo (Toulouse).

Le dernier Tournoi, conclu sur une énième "cuillère de bois", a toutefois rappelé que l'Italie était encore loin de rivaliser avec les meilleurs.

Quatorzième nation mondiale, elle s'attend de nouveau à souffrir lors du Mondial avec dans son groupe deux favoris, la France (2e), pays organisateur, et la Nouvelle-Zélande (3e), outre l'Uruguay (17e) et la Namibie (21e).

Les Azzurri débuteront le 9 septembre face à la Namibie pour ce qui sera l'ultime compétition de Kieran Crowley, qui n'a pas caché jeudi sa déception de devoir laisser la place lors de l'annonce officielle de son départ.