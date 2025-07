Rugby: les Bleus n'ont pas fait le poids dans le deuxième match contre les Blacks

Les Bleus n'ont pas tenu le choc samedi lors du deuxième test match contre la Nouvelle-Zélande (43-17), subissant la plus lourde défaite de l'ère Galthié sans y avoir jamais cru, contrairement au premier match.

Le XV de France, mené dès la huitième minute, a encaissé six essais et était déjà distancé à la pause (29-3). Il avait perdu de peu lors du premier match à Dunedin (31-27), avec une équipe bien différente de celle à Wellington samedi? et il lui reste un troisième match dans cette tournée, dans une semaine à Hamilton.

Après la débâcle de Twickenham contre l'Angleterre dans le Tournoi-2019 (44-8) il y a un peu plus de six ans, cette défaite est la plus lourde depuis que Fabien Galthié a pris la tête de l'équipe de France, en 2020.

Les Bleus ont tenté de mettre les mêmes ingrédients qu'à Dunedin, mais le scénario a vite été différent. Leur première phase de possession, une longue attaque, ne leur a pas permis d'ouvrir le score après un en-avant de Colombe. Et quelques minutes plus tard, c'est Jordie Barrett qui ouvrait le score en premier, sur une pénalité.

Nombreuses pertes de balle en touches, plaquages manqués, recul sur les impacts, imprécisions sur des coups de pied: la partition quasi parfaite de Dunedin a tourné à la cacophonie, et les virvoltants Blacks n'ont pas manqué de profiter de ces balbutiements. Les Néo-Zélandais ont aussi davantage alterné le jeu que lors du premier match, avec davantage de coups au pied.

Émilien Gailleton du XV de France pris par le Néo-zélandais Cam Roigard lors du test entre les deux XV le 12 juillet 2025 à Wellington AFP

Trop de classe d'écart

Le demi de mêlée Roignard, oublié petit côté en touche, a marque le premier essai (14), avant deux autres après des ballons portés, inscrits par le capitaine Savéa (24) et Taylor (34). Vaa'i a conclu le premier acte par un nouvel essai après plusieurs percées dans la défense française (36).

En face, les Bleus avaient de l'allant ballon en main, notamment grâce à la paire de centre Pierre-Louis Barassi et Nicolas Depoortère, mais n'avaient pas assez de possessions, ni même de puissance, pour aller marquer autrement que sur une pénalité de Le Garrec après un en-avant volontaire de Beauden Barrett.

Ils se sont révoltés en début de seconde période, avec un essai de Léo Barré bien lancé après plusieurs temps de jeu dans les cinq mètres (29-10, 47). Mais il y avait bien trop de classe d'écart, et si le XV de France s'est bien plus souvent rapproché de l'en-but des All Blacks, ce sont ces derniers qui ont été plus efficaces, inscrivant deux nouveaux essais (Jordan, 54, Ioane, 62).

Le All Black Tupou Vaa’i s'échappe contre le XV de France en test-match le 12 juillet 2025 à Wellington AFP

Ils ont aussi assis leur domination sur les impacts, à l'image de la charge de Billy Proctor sur Théo Attissogbe (60).

Le second essai de Joshua Brennan en toute fin de match a rendu l'addition un peu moins salée. Mais il reste un gouffre à combler en vue du dernier match, dans une semaine à Hamilton.