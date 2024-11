Rugby: l'histoire de "Toto" Dupont reprend avec le XV de France

Plus d'un an après son dernier match avec le XV de France, la décevante élimination en quart de finale du Mondial contre l'Afrique du Sud, Antoine Dupont fait son retour samedi contre le Japon au plus grand bonheur de ses partenaires.

Le demi de mêlée a non seulement récupéré son N.9 mais aussi le capitanat, et quasiment aucun joueur du groupe n'a échappé à la question de son apport depuis le début du rassemblement au centre d'entraînement de Marcoussis.

La réapparition de "Toto" Dupont au sein des Bleus était attendue car sans lui l'équipe a balbutié son jeu lors du Tournoi des six nations 2024, conclu à une heureuse seconde place après un début de compétition loin des standards des dernières années.

A l'inverse, lui a brillé à VII, décrochant le titre en Séries mondiales et l'or olympique en quelques semaines durant l'été. Il a ainsi pu exorciser les démons du Stade de France, lieu du quart de finale perdu face aux Springboks et que les hommes de Fabien Galthié n'ont toujours pas retrouvé en 2024.

Son palmarès à XV s'est aussi étoffé avec un nouveau doublé championnat-Coupe d'Europe de son club de Toulouse, où son rôle a été prépondérant.

Ayant réalisé le Grand Chelem en 2022 avec les Bleus et ayant été plusieurs fois élu meilleur joueur de l'année, un dernier trophée lui résiste: la Coupe du monde. De quoi lui permettre de rester motivé pendant les trois prochaines années.

"J'ai encore des objectifs à aller chercher. Du moment que je suis sur le terrain, j'ai dû mal à concevoir le fait que je ne sois pas très bon", a-t-il aussi assuré en conférence de presse vendredi.

Le capitaine de l'équipe de France de rugby Antoine Dupont (au centre, numéro 9) avec plusieurs de ses coéquipiers lors d'une séance d'entrainement avant un match contre le Japon au Stade de France le 8 novembre 2024. AFP

"Il est revenu aussi fort, si ce n'est meilleur, que ce qu'il était avant", a estimé le troisième ligne François Cros, qui évolue avec lui au Stade toulousain. "Il a vu un nouveau rugby avec des nouvelles compétences qu'il a pu développer et je pense qu'Antoine a l'intelligence d'arriver quelle que soit la situation, à trouver la faille, c'est son gros point fort".

Le sélectionneur du Japon Eddie Jones reconnaît que "c'est une menace permanente". "Nous devons lui laisser très peu d'espace."

Fraîcheur

Antoine Dupont arrive aussi avec une grande fraîcheur à Marcoussis. Parti en vacances après les épreuves des Jeux, il a repris la compétition plus d'un mois après les autres joueurs avec trente minutes lors du Toulouse-Clermont le 12 octobre, avant d'enchaîner contre Pau et Toulon.

Antoine Dupont (au centre) lors d'une séance d'entrainement avant un match test contre le Japon au Stade de France le 8 novembre 2024. AFP

Et son triplé contre les Auvergnats ou sa passe aveugle amenant un essai contre Pau ont déjà montré qu'il n'avait perdu aucun repère.

"Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, je crois qu'on le connait tous (...) C'est un excellent joueur", a aussi résumé Laurent Sempéré, un des adjoints du sélectionneur Fabien Galthié. Avant de prolonger ses propos sur son influence en dehors du terrain: "C'est vrai que dans la vie de groupe, il amène de la sérénité (...) Il accélère la situation en fédérant autour de lui".

Capitaine des Bleus pour la première fois en novembre 2021, Dupont a laissé le rôle à Gregory Alldritt durant son absence. Le staff a attendu le premier jour du rassemblement pour confirmer qu'il retrouverait ce statut, qu'il a également au Stade toulousain.

"C'était un choix facile. Antoine est du calibre des très grands joueurs, il est respecté par tous les mecs dans le groupe. C'est un vrai leader", explique le deuxième ligne Emmanuel Meafou.

Antoine Dupont assure lui "qu'il y a pas mal de joueurs d'expérience qui sont leader ou capitaine en club aussi, et qui ont des rôles hyper importants dans l'équipe donc je me sens pas du tout esseulé dans ce rôle" de capitaine.