Rugby: Smith peut illuminer un match "quand rien ne se passe", selon Kolisi

Le demi d'ouverture anglais Marcus Smith fait partie de ces joueurs capables d'emballer un match "quand rien ne se passe", l'a complimenté le capitaine sud-africain Siya Kolisi, vendredi, à la veille du test-match entre l'Angleterre et les Springboks à Twickenham.

"Il est incroyable, on ne peut pas le nier", a déclaré devant la presse le troisième-ligne sud-africain. "Je l'ai affronté en Coupe d'Europe et il fait partie de ces gens doués qui peuvent faire quelque chose quand rien qui se passe", a ajouté l'ex-joueur du Racing 92.

"Si vous l'arrêtez, il continuera à revenir à la charge et c'est ce qu'on attend (d'un grand joueur)", a déclaré le capitaine des doubles champions du monde en titre, qui partage la même société de management que l'Anglais.

A 25 ans, Marcus Smith s'impose comme le choix numéro un du XV de la Rose à l'ouverture, malgré la concurrence de George Ford et en dépit des défaites subies en novembre contre la Nouvelle-Zélande (24-22) et l'Australie (42-37).

Le N.10 des Harlequins sera sous étroite surveillance samedi (18h40) à Twickenham face à des Sud-Africains qui pensent bien le connaître. L'entraîneur de la défense Jerry Flannery et le centre Andre Esterhuizen l'ont notamment côtoyé chez les Harlequins, le club de l'Anglais.

"Ils connaissent ses forces et ses faiblesses", a déclaré Mzwandile Stick, l'entraîneur des arrières. "Il (Smith) peut vous mettre en difficulté avec son jeu au pied et si vous lui donnez du temps et de l'espace pour respirer, il vous punira. Nous savons que c'est un demi d'ouverture de classe mondiale", a-t-il reconnu.

Durant le dernier Tournoi des six nations, Smith avait notamment privé l'Irlande de Grand Chelem en inscrivant à la sirène le drop de la victoire (23-22). Contre l'Australie, le week-end dernier, il a été impliqué dans quatre des cinq essais anglais.