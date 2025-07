Rugby: sur le fil, les Lions britanniques remportent leur tournée contre les Wallabies

Hugo Keenan inscrit l'essai de la victoire des Lions britanniques et irlandais contre l'Australie, le 26 juillet 2025 à Melbourne

Face à une Australie séduisante mais qui a manqué de souffle, les Lions britanniques et irlandais ont remporté leur tournée en s'imposant 29 à 26 samedi à Melbourne, au terme d'un match haletant remporté à la dernière minute.

Après un nul en Nouvelle-Zélande puis une défaite en Afrique du Sud, les Lions remportent leur première tournée depuis 2013, déjà en Australie. Un résultat qui valide le choix du sélectionneur anglais Andy Farrell, habituel sélectionneur de l'Irlande, de reconduire la grande majorité de ses titulaires dans cette équipe hybride formée de joueurs anglais, irlandais, écossais et gallois.

Loin de leur démonstration de force à Brisbane la semaine passée pour leur première opposition (27-19), les Lions ont longtemps tremblé face à des Wallabies déterminés, et qui ont compté jusqu'à 18 points d'avance (23-5 à la 30e minute).

Accrocheurs à l'image du numéro 8 irlandais Jack Conan, omniprésent en défense (24 plaquages), les Lions ont fini par faire craquer l'Australie en toute fin de match sur un essai de l'arrière irlandais Hugo Keenan.

Grâce au retour de leurs joueurs les plus puissants comme le troisième ligne Rob Valetini et le deuxième ligne rochelais Will Skelton, les hommes de Joe Schmidt ont eux rivalisé physiquement en première période, mais ont manqué d'énergie pour maintenir à distance les Lions.

Déclarés moribonds depuis leur élimination dès les poules du Mondial-2023, les Australiens ont cependant prouvé qu'ils n'étaient pas qu'un faire-valoir, malgré un réservoir de joueurs toujours limité.

Devant les plus de 90.000 spectateurs du Melbourne Cricket Ground, ils ont démarré sérieusement la rencontre avec deux pénalités du jeune ouvreur Tom Lynagh.

Jake Gordon inscrit un essai pour l'Australie face aux Lions britanniques et irlandais, le 26 juillet 2025 à Mebourne AFP

Malgré un essai du talonneur irlandais Dan Sheehan (17e, 6-5), les Wallabies ont alors accéléré, avec trois essais en moins de dix minutes de James Slipper (23e), Jake Gordon (29e) et Tom Wright (30e).

Revenus dans le match grâce à deux essais de l'Anglais Tom Curry (35e) et du centre écossais Huw Jones (38e), les Lions ont dominé en seconde période grâce à leur banc de classe mondiale, et ne comptaient plus que deux points de retard grâce à un essai de Tadhg Beirne (60e, 26-24) après une percée de son compatriote irlandais Bundee Aki.

Maladroits et indisciplinés au moment de renverser définitivement la rencontre, les coéquipiers du capitaine Maro Itoje ont dû attendre la dernière minute et une dernière séquence interminable pour que Keenan les délivre en débordant la défense australienne (80e).