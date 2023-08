Rugby: une charnière Dupont-Jalibert pour les Bleus face à l'Australie

Le demi d'ouverture Mathieu Jalibert (g) et le demi de mêlée Antoine Dupont, lors d'un entraînement du XV de France à Capbreton, le 22 août 2023

Le XV de France va débuter avec une charnière formée par Antoine Dupont à la mêlée et Matthieu Jalibert à l'ouverture, dimanche, contre l'Australie, dernier match de préparation à la Coupe du monde.

Les Bleus, qui affrontent les All Blacks en match d'ouverture de leur Mondial (8 septembre-28 octobre), retrouvent leur équipe quasi-type après avoir affronté l'Ecosse à deux reprises puis les Fidji.

Jalibert vient suppléer l'habituel titulaire Romain Ntamack, forfait pour l'ensemble de la compétition.

Le triangle arrière est, lui, formé de Thomas Ramos à l'arrière et de Gabin Villière et Damian Penaud sur les ailes avec la doublette Gaël Fickou-Jonathan Danty au centre.

Titulaire face aux Fidji (34-17), Danty va donc enchaîner un deuxième match de rang, comme son partenaire de club, le troisième ligne Grégory Alldritt.

Le Rochelais sera donc accompagné de François Cros et Charles Ollivon, la neuvième titularisation commune du trio.

Dans le cinq de devant, Paul Willemse et Thibaud Flament seront à nouveau associés.

Enfin, en première ligne, le pilier gauche Jean-Baptiste Gros débutera à la place de Cyril Baille, absent pour le début de la compétition et attendu pour le troisième match, face à la Namibie. Il sera accompagné du talonneur Julien Marchand et du Rochelais Uini Atonio.

Le banc est articulé autour de six avants et deux arrières, avec le demi de mêlée Baptiste Couilloud et l'arrière Melvyn Jaminet.

Les Bleus débutent la Coupe du monde par un match d'ouverture géant face aux All Blacks, le 8 septembre, avant d'affronter l'Uruguay (14 septembre) et la Namibie (21 septembre) et finir la phase de groupe face à l'Italie (6 octobre).

Le XV de départ probable: Ramos - Penaud, Danty, Fickou, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Alldritt, Cros - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Gros

Remplaçants: Mauvaka, S. Taofifenua, Aldegheri, R. Taofifenua, Woki, Boudehent, Couilloud, Jaminet