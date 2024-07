Rugby à VII: les Bleus de Dupont montrent la voie du succès à la France

Antoine Dupont superstar! Portés par leur génie, les Bleus du rugby à VII, tombeurs des invincibles Fidjiens (28-7) en finale samedi au Stade de France, ont apporté à la France sa première médaille d'or des JO-2024 après l'argent et le bronze des judokas Luka Mkheidze et Shirine Boukli.

Les septistes tricolores avaient traversé la planète en novembre dernier pour essayer de percer le temps d'un stage le secret des maîtres incontestés de la discipline, doubles tenants du titre, qui n'avaient jusque-là pas encore perdu un seul match aux JO.

"Il se cache dans les dunes de Sigatoka", s'en était amusé le sélectionneur Jérôme Daret après la qualification de son équipe pour cette finale de rêve. "On est allés fouiller, on a creusé, on a fait un peu de bac à sable là-bas. On n'a pas trouvé, mais on a ramené quand même quelques subtilités".

La réussite des Fidjiens, qui sont au rugby à VII ce que les Brésiliens sont au football, tiendrait surtout selon lui à un précepte simple: "Prendre du plaisir".

Le Français Andy Timo (à gauche) après la victoire des Bleus lors de la finale de rugby à VII, le 27 juillet 2024 au Stade de France AFP

Pas forcément habitués à évoluer dans de telles ambiances sur le circuit mondial, assez confidentiel par endroits, ses garçons n'ont pas boudé le leur depuis mercredi au Stade de France.

Tantôt inhibés, tantôt sublimés par le soutien exceptionnel du public dyonisien, ils sont montés en puissance au fil de la compétition, jusqu'à dépasser le maître sur la dernière marche.

Sous les yeux du président Emmanuel Macron, les récents vainqueurs du tournoi final du circuit mondial ont été cueillis à froid par un essai de Joseva Talacolo. Mais ils ont encore une fois su réagir, d'abord grâce à Jefferson-Lee Joseph.

Remplaçant de luxe

Dupont est entré à la mi-temps et s'est immédiatement distingué d'une longue percée avant de servir sur un plateau Aaron Grandidier Nkanang, l'un des autres grands hommes du tournoi côté français.

Le Français Aaron Grandidier Nkanang (à droite) lors de la finale de rugby à VII aux JO-2024, au Stade de France, le 27 juillet 2024 AFP

"Toto" s'est chargé lui-même d'inscrire les deux essais suivants pour offrir l'or à son équipe, le bronze revenant à l'Afrique du Sud, victorieuse de l'Australie (26-19) dans la petite finale.

Même s'il s'est contenté, sans rechigner, d'un rôle de remplaçant de luxe depuis le début des phases finales, cette médaille d'or est une consécration pour Dupont, figure du rugby français et mondial.

La récompense de son investissement et de ses sacrifices, après avoir notamment fait l'impasse sur le dernier Tournoi des six nations avec le XV de France pour appréhender en un temps record les spécificités de sa nouvelle discipline.

Déjà auteur du doublé Coupe d'Europe-championnat avec le Stade toulousain, il réalise un incroyable triplé personnel et s'inscrit encore un peu plus parmi les légendes de son sport.

Lui et ses coéquipiers dorés du VII ont montré la voie du succès à l'ensemble de l'équipe de France olympique. A commencer par leurs homologues féminines, qui rêvent de les imiter, à partir de dimanche, après leur médaille d'argent de Tokyo.