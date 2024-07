Rugby à VII: une finale de rêve pour les Bleus contre les Fidji

Les Bleus du rugby à VII, vainqueurs de l'Afrique du Sud (19-5) samedi en demi-finale du tournoi olympique dans l'ambiance survoltée du Stade de France, se sont offerts une finale de rêve contre les Fidjiens, doubles champions sortants.

La statistique a de quoi faire frémir: depuis que le VII a été intégré au programme des JO en 2016 à Rio, Fidji n'y a pas encore perdu un seul match.

Les magiciens du Pacifique avaient un peu perdu de leur superbe depuis leur sacre de Tokyo en 2021, mais le limogeage au printemps de leur sélectionneur anglais Ben Gollings a tout changé.

Son successeur, Osea Kolinisau, champion olympique 2016, a rappelé l'emblématique Jerry Tuwai et redonné de l'allant aux maîtres incontestés de la discipline, tombeurs autoritaires de l'Australie (31-7) en demi-finale samedi.

Les Français ont pu eux-mêmes s'en rendre compte puisqu'ils s'étaient inclinés face aux "Flying Fidjians" (19-12) jeudi lors de la phase de poules.

Cette défaite les avait paradoxalement rassurés après une entrée en matière délicate dans la compétition la veille, avec un nul contre les Etats-Unis (12-12) et une victoire poussive sur le modeste Uruguay (19-12).

"Il n'y a plus qu'à"

Le joueur fidjien Selesitino Ravutaumada (à droite) lors de la demi-finale du tournoi de rugby à VII des Jeux olympiques à Paris le 27 juillet 2024. AFP

On n'arrête plus depuis les récents vainqueurs du tournoi final du circuit mondial, à Madrid. Après avoir terrassé l'Argentine (26-14) en quarts, ils ont fait respecter leur rang devant des Sud-Africains par forcément attendus à pareille fête.

Après une première mi-temps stérile (0-0), lors de laquelle les défenses ont pris le dessus, la France, poussée par son public, a fait la différence.

Malgré quelques signes de fébrilité et un premier essai sud-africain, ils ont renversé la situation grâce à Rayan Rebbadj, auteur d'un doublé, puis Jordan Sepho.

Comme face à l'Argentine (26-14), Antoine Dupont était remplaçant au coup d'envoi. Entré en jeu rapidement en deuxième mi-temps, il a offert son deuxième essai à Rebbadj après une pénalité vite jouée.

"J'ai intégré ce groupe pour la première place. On n'est plus qu'à une marche maintenant", a déclaré la star du rugby français. "Il faut arriver à savourer, engranger de la confiance grâce à cette demi-finale gagnée, mais vite se projeter. Il n'y a plus qu'à..."

Neuf mois après été avoir sorti en quart de la Coupe du monde par les Springboks avec le XV de France, Dupont a partiellement conjuré son sort personnel au Stade de France. La médaille d'or aiderait sans doute à tourner encore un peu plus la page.