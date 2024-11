Rugby: Wallace Sititi, élève du maître Savea et étoile montante des All Blacks

Du haut de ses huit sélections à peine, le troisième ligne néo-zélandais Wallace Sititi est la révélation de cet automne chez les All Blacks, où il s'épanouit sous la houlette de son "mentor" Ardie Savea, élu meilleur joueur du monde l'an passé.

Né aux Samoa, le jeune troisième ligne a fêté sa première cape le 7 septembre dernier, en même temps qu'il soufflait sa 22e bougie, en étrennant le maillot à la fougère face aux champions du monde sud-africains.

Malgré une courte défaite (18-12) et une nuit guère plus longue, nervosité d'une première sélection oblige, Sititi avait fait une performance remarquée face à rien de moins que Siya Kolisi, le charismatique capitaine des Springboks et un de ses modèles.

Depuis, l'explosif troisième ligne, aussi à l'aise pour batailler au sol que pour perforer les défenses adverses, n'a pas baissé de rythme et a poursuivi à grandes enjambées une saison qu'il qualifie lui-même de "folle".

En hommage à William Wallace

"Je n'aurais jamais pensé que ça se produirait", expliquait-il à l'AFP en septembre, avec l'impression de vivre un rêve éveillé: "Je me pince tout le temps."

Le Néo-Zélandais Wallace Sititi, ballon en main, tente d'échapper à Siya Kolisi et à la défense sud-africaine lors de sa première sélection avec le maillot à la fougère le 7 septembre 2024 au Cap AFP/Archives

Prénommé Wallace en hommage à William Wallace, héros de la lutte pour l'indépendance de l'Ecosse, où son père, Semo, ancien capitaine des Samoa, jouait en club au moment de sa naissance, le troisième ligne n'a fait ses débuts en Super Rugby qu'en février avec la province des Chiefs.

Ses courses ravageuses, son habileté avec le ballon et sa défense intraitable lui ont rapidement permis de s'imposer comme le N.8 des Chiefs, avec lesquels il a atteint la finale du Super Rugby en juin, perdue face aux Blues.

Aligné en numéro 8 avec les Blacks lors de la large victoire au Japon (64-19), il avait reçu dans la foulée l'adoubement de son aîné Ardie Savea (31 ans, 92 sélections) habituel titulaire du poste et élu meilleur joueur du monde l'an dernier.

"Avec son style de jeu, il me rappelle un peu moi-même. Il peut jouer 8 et être génial, jouer 6 et l'être aussi, même jouer en 7", l'avait félicité Savea, à quelques jours du match contre l'Angleterre, remporté au forceps (24-22), et où les deux joueurs ont été associés en troisième ligne, Sititi prenant place en numéro 6.

Homme du match face aux Anglais, une juste récompense pour son activité débordante avec notamment une passe au contact lumineuse pour un essai de Mark Telea, Sititi ne prend pas pour autant la grosse tête.

"Il n'y a qu'un seul Ardie Savea"

"Il est humble", s'est félicité le sélectionneur des All Black Scott Robertson, arrivé après le Mondial-2023. "Il a confiance en ses qualités, et il est d'un très grand calme."

Wallace Sititi (à gauche) et Ardie Savea lors d'un entraînement des All Blacks le 12 juillet 2024 à Auckland. "Il a été un mentor pour moi, il m'a pris sous son aile et m'a accompagné dans mon parcours", dit le premier du second AFP/Archives

"Il n'y a qu'un seul Ardie (Savea)", avait d'ailleurs déclaré le joueur en réponse aux éloges et comparaisons. "Personne ne peut être qui il est ou faire ce qu'il réalise."

"Il a été un mentor pour moi, il m'a pris sous son aile et m'a accompagné dans mon parcours, et je suis vraiment reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi", ajoutait Sititi à propos de Savea. "Ardie et moi avons construit une bonne relation, c'est quelqu'un avec qui je suis confortable pour discuter, du rugby comme de la vie", poursuivait-il à quelques jours d'affronter la France.

De nouveau auteur d'une performance monumentale le 8 novembre à Dublin lors de la solide victoire des triples champions du monde (1987, 2011, 2015) contre l'Irlande (23-13), Sititi a formé un trio parfaitement complémentaire avec l'omniprésent Savea et l'inusable Sam Cane (103 sélections).

Cane étant absent face à la France en raison d'une commotion, Robertson a dû varier ses plans pour bâtir sa troisième ligne, replaçant Sititi en numéro 8, encadré par Savea et le puissant Samipeni Finau, son compère aux Chiefs. Une chose est sûre: quelle que soit sa position, Sititi fera des étincelles samedi au Stade de France.