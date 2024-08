Safiatou Acquaviva "tellement heureuse d'avoir vécu les JO"

À 25 ans, la Guinéenne Safiatou Acquaviva, qui s’entraîne et vit en France, a disputé le tour préliminaire du 100 mètres féminin. Elle s’est qualifiée en battant le record de Guinée, en 11 secondes 97 centièmes. Une heure plus tard, elle s'est inclinée en séries, battue par plus forte qu’elle, notamment par la Canadienne Leduc et la Jamaïcaine Clayton. Elle raconte son expérience olympique, un immense sourire sur le visage.