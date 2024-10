Sénégal : Aliou Cissé, la drôle de fin

Commencées en septembre, les éliminatoires de la CAN 2025 se poursuivront cette semaine sans Aliou Cissé. En poste depuis plus de neuf ans, le sélectionneur du Sénégal a été débarqué par le gouvernement du pays. Une décision qui Interpelle, notamment en raison de son timing. Décryptage.

Par TV5MONDE

Image Icon Sport

