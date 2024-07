Simone Biles - Kaylia Nemour : les "voltigeuses"

Kayla Nemour, lors des Championnats du monde d'Anvers en octobre 2023 et Simone Biles, lors des Jeux Olympiques de Paris, juillet 2024. Montage TV5MONDE

En sport, il n'y a jamais de mystère. Les stars précoces se reconnaissent entre elles. Parfois, elles se cooptent ou s'ignorent, se détestent ou se respectent aux yeux de tous ou en silence. Les médias aiment raconter ses histoires, tisser des parallèles, construire des légendes.

Simone Biles en barres asymétriques ce 28 juillet. © AP Photo/Abbie Parr)

En gymnastique, une athlète capte toute la lumière. Tout le monde est intarissable à son sujet. Le basketteur de NBA, Lebron James, dit d'elle qu'"elle est la meilleure, c'est aussi simple que cela". Simone Biles est une superstar. L'américaine de 27 ans est la gymnaste la plus titrée de l'histoire. À la lecture de son tableau de récompenses, les âmes sensibles en auraient le vertige. 37 médailles (7 olympiques donc 4 en or, trente breloques mondiales, dont 23 sacres). À son entrée sur le tapis dans l'Arena Bercy ce dimanche 28 juillet, l'ovation est immense. Tous les regards sont rivés sur elle. Il n'y a guère que les yeux brillants de ses fans : Ariana Grande, Jessica Chastain, Tom Cruise pour détourner l'attention de la foule.

Dans l'ombre, un autre phénomène joue sa propre partition. Une jeune algérienne de 17 ans. Kaylia Nemour. En cette journée de qualification qui mêle épreuves au sol et agrès (poutres, saut de cheval et barres asymétriques), les initiés de gymnastique gardent un œil avisé sur cette athlète. La vice-championne du monde en barres asymétriques est la star de demain ou peut-être de cette olympiade ?

Kaylia Nemour, le 7 octobre 2023 lors des championnats du monde d'Anvers en Belgique. © AP Photo / Virgina Mayo

L'année dernière, la Fédération internationale de gymnastique a validé 11 nouveaux éléments (mouvements) dans la discipline. Le BILES II en saut, signé Simone Biles aux championnats du monde d'Anvers en octobre dernier. Et le NEMOUR en barres asymétriques réussi aux Championnats d'Afrique à Prétoria en mai 2023. Le signe, s'il en est, que l es destins de l'Américaine et l'Algérienne sont peut-être intimement liés.

Dans le code de pointage des arbitres internationaux, le Nemour est désormais classé G (0.7 pt), la valeur la plus haute de cet agrès. Qu'est-ce que le Nemour ? Selon les spécialistes, il s'agit d'un élan circulaire carpé, libre en arrière avec contre mouvement et franchissement arrière tendu par-dessus barre supérieur à la suspension barre supérieure. Si vous n'avez rien compris, comme moi, le mieux est de regarder la vidéo.

Kaylia Nemour porte les espoirs olympiques de l'Algérie. À Tokyo en 2021, le pays était revenu bredouille. La dernière médaille remonte aux JO de Londres en 2012. Un espoir presque inespéré, tant l'histoire de Kaylia Nemour est singulière. Il y a un peu plus d'un an, la gymnaste concourait sous la bannière bleu, blanc rouge, la France.

L'athlète s'entraîne à Avoine-Beaumont, près de Chinon (France). En 2021, dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, la FFG (fédération française de gymnastique) souhaite déraciner l'adolescente et ses entraineurs pour se préparer à l'INSEP (pôle national d'entrainement) à Saint-Étienne. Refus ferme de son entourage. C'est une première fracture entre les 2 parties. Dans la tête de l'adolescente, les Jeux olympiques de Paris occupent déjà son esprit. Durant cette période, Kaylia Nemour souffre des 2 genoux. Les raisons du mal opposent une fois encore la Fédération et son équipe d'entrainement. L'opération est inévitable par 2 fois. C'est le moment du temps long, 8 mois de rééducation. Patiente et appliquée, rien n'entame le rêve de la gymnaste : participer aux jeux Olympiques de Paris 2024.

Kaylia Nemour, tout sourire aux Championnats du monde d'Anvers en Belgique, le 7 octobre 2023. © AP Photo/Virginia Mayo

En mars 2022, motivée pour reprendre le chemin de l'entrainement, les médecins de la Fédération française ne la jugent pas assez rétablie physiquement. Interdite de participer à une quelconque compétition pour une durée indéterminée, la rupture est consommée. Française de naissance, né d'un papa Algérien, Kaylia Nemour décide de changer de nationalité sportive, elle se tourne vers l'Algérie. En juillet 2022, la FIG (fédération internationale de gymnastique) valide cette décision. La France voit rouge. La gymnaste est contrainte à respecter le cadre réglementaire d'une année de carence avant de rejoindre son nouveau pays d'accueil. Une situation jugée inacceptable pour la famille de l'athlète, cette décision obstrue une fois encore les ambitions olympiques de l'adolescente. Saisie, la ministre française des sports, Amélie Oudéa-Castera, encourage la Fédération Française à mettre fin au blocage. En mai 2023, l'Algérienne Kaylia Nemour est sacrée championne d'Afrique au concours général à Prétoria.

Simone Biles vient d'annoncer son retrait de la compétition lors des JO de Tokyo 2020, le 27 juillet 2021. Elle observe ses collègues gymnastes avant de quitter le tapis. © AP Photo/Ashley Landis, File

Il n'y a pas de grande championne sans adversité. En 2021, à Tokyo, Simone Biles arrive aux jeux en star (quadruple championne Olympique à Rio). Les attentes sont à la hauteur de son statut, mais le mental n'y est pas. Ses sorties sont éloignées de son niveau même si elle prend le bronze à la poutre. Le 27 juillet, elle se retire du concours complet par équipes et le lendemain de toutes les autres compétitions pour préserver sa santé mentale. Elle argue face à la presse une perte de repère dans l'espace. Rares sont les athlètes à reconnaître que la pression peut parfois être plus fort que soi. Plus tard, le mot dépression sera prononcé. En octobre 2023, à Anvers, l'américaine signe un retour fracassant (5 médailles dont 4 titres).

Kaylia Nemour évolue sur les barres asymétriques lors des Championnats du monde d'Anvers, en Belgique, le 7 octobre 2023. © AP Photo/Virginia Mayo

Femmes fortes, femmes de caractères, Simone Biles et Kaylia Nemour ont leur propre vie, leur propre trajectoire. Ce dimanche, l'une et l'autre se sont qualifiées pour le concours complet le 31 juillet prochain. L'américaine est déjà entrée dans l'histoire en réalisant un Yurchenko double carpé en qualification. C'est la première fois qu'une athlète réalise cet exploit dans des Jeux Olympiques. Kaylia Nemour a certainement regardé avec admiration son ainé. Elle nourrit le secret espoir de décrocher une médaille d'or, le 4 août prochain, aux barres asymétriques pour l'Algérie.