Six nations: dans la douleur, l'Irlande passe l'obstacle gallois vers le Grand chelem

L'arrière irlandais Jamie Osborne marque un essai lors du match du Tournoi des Six nations contre le pays de Galles à Cardiff le 22 février 2025.

Face à des Gallois valeureux qui les ont fait douter pendant toute la rencontre, l'Irlande a souffert samedi à Cardiff mais a fini par s'imposer 27 à 18, et poursuit sa route vers le Grand chelem avec comme prochain obstacle la réception de la France.

Les Irlandais, qui alignaient une équipe légèrement remaniée, et étaient privés de leur capitaine Caelan Doris, blessé, ont assuré le minimum avec une victoire sans bonus offensif, et restent la seule équipe invaincue du Tournoi, et donc en lice pour le Grand chelem, en attendant la réception du XV de France le 8 mars prochain.

Vainqueurs de l'Angleterre (27-22) puis de l'Ecosse (32-18), les hommes de Simon Easterby, sélectionneur par intérim en l'absence d'Andy Farrell parti entraîner les Lions britanniques et Irlandais, se sont fait peur face à des Gallois aux abois, et qui encaissent malgré tout une 15e défaite consécutive.

Doubles tenants du titre, les Irlandais, qui ont été réduits 20 minutes à 14 pour un rouge allégé reçu par le centre Gary Ringrose, ont été bousculés dans le jeu d'avants, notamment en mêlée où ils ont été très pénalisés.

L'entraineur de l'équipe de rugby du pays de Galles Matt Sherratt avant le match du Tournoi des Six nations contre l'Irlande à Cardiff le 22 février 2025. AFP

Le pays de Galles, qui s'est séparé de son entraîneur Warren Gatland en plein Tournoi après une 14e défaite en Italie, a montré de nets progrès pour la première de Matt Sherratt, venu au chevet de la sélection, sans réussir à remporter son premier match depuis octobre 2023.

Les coéquipiers du talonneur Dan Sheehan, désigné capitaine en l'absence de Doris, ont rapidement mis sous pression les Gallois, enchaînant les temps de jeu, jusqu'à ce que le surpuissant Jack Conan ne marque en force (7e) le premier essai du match.

En tête 10 à 0, les visiteurs ont ensuite bafouillé leur rugby, avec une énorme occasion d'essai ratée pour Ringrose (30e), la faute à une mauvaise passe, avant que le centre n'écope d'un rouge de 20 minutes pour un plaquage dangereux.

Jamais lâchés au score, les Gallois ont alors monopolisé le ballon, faisant craquer la défense irlandaise dans le temps additionnel de la première période, grâce à leur capitaine Jack Morgan (40e+3) pour virer en tête à la pause (11-10).

Déchaînés, les locaux ont marqué d'entrée au retour des vestiaires, Tom Rogers aplatissant acrobatiquement en coin (43e).

Bousculés, menés 18-10, les Irlandais sont pourtant restés calme, et ont renversé la rencontre, aidés de leur banc, et notamment d'un Bundee Aki particulièrement percutant et précieux dans le jeu au sol.

Le joueur de rugby irlandais Sam Prendergast lors du match du Tournoi des Six nations contre le pays de Galles à Cardiff le 22 février 2025. AFP

Un essai de Jamie Osborne, servi par une passe volleyée de James Lowe (56e), et trois pénalités supplémentaire d'un Sam Prendergast imperturbable malgré ses 22 ans (49e, 67e, 78e) ont permis aux Irlandais de reprendre la main du match. Avec une dernière frayeur, en forme d'avertissement, lorsque le jeune ailier gallois Ellis Mee a plongé en coin, avant qu'un plaquage décisif de Mack Hansen ne lui fasse perdre le ballon (73e).