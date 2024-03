Six nations: des Gallois remaniés, sans George North, contre la France

Le numéro 8 du Pays de Galles Aaron Wainwright et l'arrière irlandais Ciaran Frawley se disputent un ballon pendant le match des Six Nations entre l'Irlande et le Pays de Galles à l'Aviva Stadium de Dublin, le 24 février 2024

Le pays de Galles recevra la France dimanche (16h00) pour l'avant-dernière journée du Tournoi des six nations avec une équipe légèrement modifiée dans laquelle l'expérimenté George North ne trouve pas place, selon le groupe annoncé mercredi.

Le sélectionneur néo-zélandais Warren Gatland tente une nouvelle association au centre avec Joe Roberts et Owen Watkin, en lieu et place de George North et Nick Tompkins, 155 sélections à eux deux.

A 23 ans, Joe Roberts va honorer sa deuxième sélection seulement, dimanche, plus de sept mois après la première contre l'Angleterre en préparation au Mondial-2023. Son partenaire Owen Watkin a déjà porté 37 fois le maillot rouge.

Dafydd Jenkins pendant le match des Six Nations entre l'Angleterre et le Pays de Galles au stade de Twickenham, le 10 février 2024 AFP

Deuxième ligne lors de la défaite face à l'Irlande (31-7)), le jeune le capitaine Dafydd Jenkins passe en troisième ligne, avec le numéro 6 dans le dos.

Le XV du Poireau a perdu ses trois premières rencontres, s'inclinant face à l’Écosse (27-26) puis l'Angleterre (16-14) de justesse avant le revers contre les tenants du titre.

"Il y a quelques changements dans l'équipe cette semaine parce que certains joueurs méritent cette opportunité", a commenté Warren Gatland, cité dans un communiqué de la fédération (WRU).

"Dimanche, ce sera un défi physique et difficile à relever contre la France, en particulier devant. Nous savons qu'ils vont commencer fort et il s'agit pour nous de rester dans le combat, d'être rapide en défense et de garder notre discipline", a-t-il ajouté.

La France de son côté s'est inclinée lourdement contre l'Irlande (38-17) en début de Tournoi, avant de battre l’Écosse (20-16) de justesse et de concéder un match nul contre l'Italie (13-13).

Composition du XV du pays de Galles face à la France:

Winnett - Adams, Roberts, Watkin, Dyer - (o) Costelow, (m) Williams - Reffell, Wainwright, Jenkins (cap.) - Beard, Rowlands - Assiratti, Elias, Thomas.

Remplaçants: Dee, Domachowski, Lewis, Mann, Martin, Davies, Lloyd, Grady.