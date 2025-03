Six nations: les matches contre l'Irlande sont "fatigants mentalement", prévient Alldritt

Affronter l'Irlande est "surtout fatigant mentalement", a prévenu mercredi le troisième ligne des Bleus Grégory Alldritt, à trois jours d'affronter les Irlandais à Dublin dans un match crucial pour la victoire dans le Tournoi des six nations.

"Là où ils sont dangereux, c'est qu'ils sont consistants de la première à la 80e minute", a détaillé en conférence de presse le numéro 8 de la Rochelle (27 ans, 54 sélections). "C'est bien sûr fatigant physiquement car ils jouent beaucoup, mais ce sont des matches surtout fatigants mentalement, parce qu'ils savent exploiter la moindre baisse de concentration, le moindre mauvais choix, la moindre erreur."

Larges vainqueurs de l'Italie lors de la 3e journée du Tournoi à Rome (73-24), les Bleus sont toujours en course pour une victoire dans le Tournoi, malgré leur défaite en Angleterre (26-25), à condition de s'imposer à Dublin.

"On a fini quatre fois seconds (dans le mandat de Fabien Galthié), si on peut éviter de faire cinq fois seconds c'est surtout ça qui nous motive et nous anime", a expliqué Alldritt.

"Que ce soit l'Irlande, l'Ecosse, c'est à nous d'élever nos standards" a ajouté le troisième ligne, rappelant: "Les Irlandais sont un petit peu moins dominants, mais en attendant ils sont toujours en passe pour le Grand Chelem. Des fois c'est un petit peu moins flamboyant mais au final ça gagne toujours."

Le troisième ligne n'a pas pris part aux entraînements mardi et mercredi en raison d'une gêne à l'aine, mais s'est montré rassurant, parlant d'une simple précaution du staff.

"Ça va très bien j'avais une petite tension hier (mardi). Aujourd'hui je n'avais plus rien du tout mais le staff a préféré que je ne m'entraîne pas pour garder l'énergie pour ce week-end", a-t-il dit.

Les Bleus jouent samedi (15h15) à Dublin pour la 4e journée du Tournoi.