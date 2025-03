Six nations: Maxime Lucu au rendez-vous de sa deuxième chance

Maxime Lucu en action lors de la victoire des Bleus face à l'Irlande (42-27) me 8 mars 2025 à Dublin. Entré en jeu à la 29e minute pour suppléer la blessure de la superstar Antoine Dupont, le demi de mêlée de l'UBB a répondu présent. "Je n'ai pas eu le temps de me poser trop de questions", dit-il

Face à des Irlandais survoltés et alors qu'Antoine Dupont venait de se blesser gravement au genou, Maxime Lucu a su saisir sa chance en répondant présent pour l'un des plus grands rendez-vous de sa carrière, et pourrait enchaîner samedi contre l'Ecosse en clôture du Tournoi.

Tandis que le demi de mêlée star des Bleus était encore au sol après un regroupement, le visage déformé par la douleur due à une rupture des ligaments croisés du genou droit, Maxime Lucu avait déjà quitté sa chasuble, prêt à entrer dans l'arène.

Avait-il en tête le Tournoi-2024, où, prenant enfin le rôle de titulaire en l'absence d'Antoine Dupont, parti en quête olympique, il avait déjoué et perdu sa place dans le XV de France ?

"Je n'ai pas eu le temps de me poser trop de questions", a résumé le Bordelo-béglais après le succès des Bleus en Irlande (42-27), indiquant s'être simplement dit "Maintenant, c'est parti".

C'était effectivement parti pour 50 minutes sans filet, avec le meilleur joueur du monde sur le flanc, aucun trois quarts sur le banc et une victoire impérative à aller chercher pour continuer à rêver du titre dans le Tournoi des six nations.

"Joueur exceptionnel"

Un contexte susceptible de lui faire perdre sa lucidité et son rugby, mais pas de quoi faire tourner la tête chauve du Basque, ni d'inquiéter son coéquipier en club, l'ailier Louis Bielle-Biarrey.

Maxime Lucu (de face) et Louis Bielle-Biarrey sous le maillot de l'UBB en Top 14 le 4 novembre 2023 face à Montpellier. "On était tous tristes de perdre Antoine (Dupont), mais quand on sait qu'il y a Max (...) je n'avais pas trop de doutes par rapport à son entrée", a dit l'ailier après la victoire des Bleux en Irlande le 8 novembre 2025 AFP/Archives

"On était tous tristes de perdre Antoine, mais quand on sait qu'il y a Max, et moi je le connais beaucoup, je joue souvent avec lui à l'UBB, je sais que c'est un joueur exceptionnel, je n'avais pas trop de doutes par rapport à son entrée", a expliqué la flèche bleue après la rencontre.

Vif et efficace au soutien des rucks, précis et long dans son jeu au pied pour offrir du temps à ses hommes, inspiré dans sa conduite du jeu: "Max" Lucu a déroulé la panoplie faisant de lui le demi de mêlée incontournable de l'Union Bordeaux-Bègles.

Il disait ressentir "beaucoup de fierté" après le match, un timide sourire sur le visage contrastant avec la rage affichée sur le terrain.

A 32 ans (26 sélections), Lucu semblait mesurer le chemin accompli depuis un an et le dernier Tournoi ou le jeune Nolann Le Garrec lui avait pris sa place.

Sa fin de saison avait aussi eu un goût doux-amer, ponctuée d'une première finale de Top 14 avec son club, mais conclue par une humiliation contre le Stade toulousain (59-3).

"Eternel recommencement"

Parti derrière le Racingman Le Garrec dans la hiérarchie au début de ce Tournoi, le Basque, jugé plus polyvalent et capable d'évoluer à l'ouverture, a bénéficié du banc à sept avants pour un seul trois-quart instauré par le staff du XV de France pour revenir sur les feuilles de match, et répondre aux attentes à Dublin.

"Je sais que le haut niveau, c'est un éternel recommencement (...) Je ne me focalise pas sur ce qui s'est passé les années précédentes, je ne joue pas pour répondre à ça, mais pour moi et pour montrer que je suis au niveau", indiquait Lucu samedi soir.

Son sélectionneur Fabien Galthié, ancien demi de mêlée à la trajectoire tortueuse en Bleu, a d'ailleurs salué sa prestation.

"Je suis content pour Max parce qu'il a eu un tournoi difficile l'année dernière, on ne lui a pas fait de cadeau", a salué Fabien Galthié.

"Il a fait un match énorme aujourd'hui (samedi), dans un contexte extrêmement hostile", a poursuivi le sélectionneur, qui pourrait lui maintenir sa confiance pour finir le travail, samedi contre l'Ecosse dans le match qui peut offrir le Tournoi à la France.

"Aujourd'hui, gagner un titre, ça ferait énormément de bien au groupe et à l'équipe de France, après tout ce qu'on a vécu de difficile depuis la Coupe du monde", assure Lucu, gonflé à bloc à quelques jours de l'épilogue contre le XV du Chardon au Stade de France.