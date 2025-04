Ski acrobatique: Tess Ledeux ne veut "pas griller les étapes" avant les JO de Milan-Cortina

Médaillée d'argent en big air en 2022, la skieuse Tess Ledeux a connu de nombreux succès en cette saison pré-olympique mais aussi une grave blessure à la tête. Après avoir fait l'impasse sur les Mondiaux, la Française ne veut pas "griller les étapes" en vue des JO-2026.

Remise sur pied, prête à profiter d'une ultime respiration de quelques semaines avant le début d'une nouvelle aventure olympique, la skieuse de 23 ans est revenue lors d'un passage à l'AFP à Paris sur son année et a évoqué la suite pour sa carrière déjà bien remplie.

QUESTION: Un mois après votre commotion, comment vous sentez-vous ?

REPONSE: "Cela va beaucoup mieux. Je n'ai pas fini ma saison comme je le voulais et je me suis bien fait peur. J'ai pris le temps d'analyser pourquoi cette chute était arrivée. Dans tous les cas ma bonne condition physique m'a protégée, donc je vais continuer de travailler là-dessus. Aujourd'hui, j'ai juste hâte d'être à la saison prochaine".

Q: Vous avez tout de même dû faire une croix sur les Mondiaux en Suisse (17 au 30 mars) que vous abordiez en favorite. La pilule n'a pas été trop dure à avaler ?

R: "Cela a été difficile de rester devant ma télé. J'en avais fait un objectif prioritaire cette saison... j'avais construit mon projet sportif autour de cet événement-là. C'était presque plus dur à accepter que la blessure en elle-même. Mais cela fait partie de la vie d'un athlète et, avec le recul, c'est peut-être un mal pour un bien. Je suis surmotivée pour 2026 : j'ai un peu la sensation qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied".

Q: Vous avez pu reprendre le ski ?

R: "Le ski libre seulement. Mais il y vraiment une volonté de refaire un peu de freestyle avant de partir en pause estivale. Je veux finir sur une bonne impression et pas sur cette sensation de chute en Coupe du Monde. L'avantage, c'est que j'ai toute une intersaison pour me remettre dans les meilleures conditions avant l'année prochaine. Je ne suis pas inquiète".

Q: Vous avez tout de même obtenu cette année le globe de cristal en slopestyle et deux médailles d'or aux X Games...

La skieuse française Tess Ledeux le 8 avril 2025 à Paris. AFP

R: "C'est sûr que de terminer sur la chute a effacé un peu dans ma tête toute la saison que j'avais faite avant, mais je suis très fière de mon année finalement. J'ai traversé une période un peu plus compliquée mentalement en début de saison, j'ai fait des impasses sur certaines étapes de Coupe du monde, mais j'en ai gagné d'autres (deux en slopestyle, une en big air, ndlr). En début d'année, j'aurais signé pour ces résultats et c'est bon signe pour la suite !".

Q: La suite justement, c'est avant tout les JO à Milan-Cortina l'année prochaine, vous y pensez déjà ?

R: "C'est l'un de mes objectifs, après il y a des choses à faire en amont. Il ne faut pas griller les étapes, il faut bien faire la préparation estivale avant. Une belle performance aux JO, cela se construit sur toute une vie. Je ne vais pas tout changer car il y a les Jeux l'année prochaine. J'ai eu la chance de vivre déjà deux olympiades, je vais me servir de ces expériences-là et m'entraîner comme pour une saison un peu plus classique... avec peut-être un peu plus de rigueur au quotidien".

Q: Vous avez connu le succès très jeune, est-ce que vous vous sentez encore progresser ?

R: "Je suis arrivée à 15 ans sur le circuit et finalement cela fait très longtemps que j'en fais partie. Mais j'ai encore plein de choses à apprendre en tant que skieuse et en tant que sportive plus généralement. J'ai peut-être un peu d'avance sur d'autres, mais je sens que j'ai encore une énorme marge de progression : technique, mentale et physique. Je suis persuadée que je peux devenir encore meilleure !".

Propos recueillis par François d'Astier