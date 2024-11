Ski alpin: 98e victoire pour Shiffrin, sans rivale à Levi

Sans rivale, la reine du ski Mikaela Shiffrin a remporté samedi le premier slalom de l'hiver à Levi en Finlande, signant sa première victoire de la saison et son 98e succès en Coupe du monde.

Dans des conditions compliquées, épais brouillard et neige, l'Américaine de 29 ans était déjà largement en tête à l'issue de la première manche et a conforté son avance lors de la seconde pour devancer l'Autrichienne Katharina Liensberger (à 79/100e) et l'Allemande Lena Dürr (à 83/100e).

Mikaela Shiffrin, quintuple vainqueur du gros globe de cristal, décroche ainsi un huitième succès dans la petite station finlandaise située au-delà du cercle polaire... et donc un huitième renne, le trophée traditionnel à Levi.

Elle signe aussi sa 61e victoire en slalom et son premier succès de l'hiver après avoir dû se contenter de la cinquième place lors du géant d'ouverture à Sölden (Autriche) il y a trois semaines.

"C'est une superbe manière de débuter la saison de slalom, je suis très contente de la victoire", a réagi Shiffrin au micro de la Fédération internationale de ski (FIS). "J'ai dû batailler, je n'avais pas le rythme parfait mais j'ai sorti quelques belles courbes et ça a fonctionné, les conditions n'étaient pas faciles", a-t-elle ajouté.

100e victoire dès Killington ?

Pour la première fois depuis 2016, le duel en Finlande entre Shiffrin et sa grande rivale habituelle en slalom, Petra Vlhova, n'a pas eu lieu samedi. La Slovaque, championne olympique de la spécialité, n'est toujours pas remise de sa blessure au genou survenue en janvier et a décidé de faire une croix sur le début de l'hiver, laissant un boulevard à Shiffrin pour l'emporter.

Les deux skieuses, 29 ans toutes les deux, se partagent depuis neuf ans les victoires à Levi (huit victoires pour Shiffrin, six pour Vlhova). Il faut remonter à 2014 et Tina Maze pour qu'une athlète autre que l'Américaine ou la Slovaque ne l'emporte dans cette cité du nord de la Finlande.

Sans Vlhova qui ne sera pas de retour avant décembre au plus tôt, Mikaela Shiffrin se rapproche avec cette 98e victoire du cap symbolique des 100 succès en Coupe du monde alors que la saison se poursuit avec ses disciplines de prédilection: un nouveau slalom le 23 novembre à Gurgl en Autriche, puis un géant et un slalom à Killington (Etats-Unis) les 30 novembre et 1er décembre.

"Je le dis et je le répète, je ne veux pas parler des records, je ne veux pas y penser", avait balayé Shiffrin le mois dernier, se disant quand même "motivée" par l'attention que le public porte à cette barrière symbolique qui lui tend les bras.

Coté françaises, Marie Lamure et Clarisse Brèche ont réalisé samedi une superbe course. Parties respectivement avec les dossards 43 et 58, elles on réussi à arracher une place en seconde manche (24e et 30e de la première manche) avant de profiter des bonnes conditions de la piste en début de 2e manche pour remonter au classement et terminer respectivement 11e et 12e.

"C'est mon meilleur résultat, je suis trop contente de ce que j'ai produit, j'ai su faire mon ski libérée", a souri Clarisse Brèche après la course.

"C'était un vrai combat, j'ai osé aller de l'avant, aller à l'attaque et ça a plutôt bien marché, très heureuse du résultat", a enchaîné Marie Lamure.

L'étape de Levi se poursuit dimanche avec le slalom masculin.