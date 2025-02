Ski alpin: après les 100 victoires, jusqu'où Shiffrin peut-elle aller ?

En décrochant dimanche à Sestrières (Italie) une 100e victoire en Coupe du monde, la reine du ski Mikaela Shiffrin a fait tomber une barrière que personne n'avait osé imaginer briser avant elle et semble loin d'en avoir terminé avec les limites de son sport.

Avant que la star américaine ne les efface coup sur coup en 2023, les records de victoires en Coupe du monde plafonnaient à 82 chez les femmes (Lindsay Vonn en 2018) et à 86 chez les hommes (Ingemar Stenmark en 1989).

Avec désormais 100 succès, mais aussi cinq gros globes de cristal, huit titres mondiaux et deux titres olympiques, le tout à 29 ans, la prodige américaine pourra-t-elle élargir encore longtemps un palmarès qui donne déjà le tournis ?

"Elle peut continuer à amasser autant de victoires qu'elle le souhaite", assurait en octobre la légende du ski Lindsey Vonn à propos de sa compatriote de onze ans sa cadette.

"Quand tu vois sa rage encore au départ, tu te dis qu'elle a de longues années devant elle", estime pour l'AFP l'ex-skieuse française Nastasia Noens, qui a côtoyé Shiffrin pendant dix ans sur le circuit.

"Techniquement, elle a encore une avance sur les autres, surtout en slalom", sa discipline de prédilection (63 victoires).

"Lucide"

"Elle domine parce qu'elle travaille et s'entraîne plus et mieux que les autres", souligne auprès de l'AFP la Slovène Tina Maze, icône du ski avec ses deux titres olympiques en 2014, ses quatre sacres mondiaux et son record de points inscrits en une saison de Coupe du monde (2.414 points en 2013).

Mais "elle n'a plus 16 ans", relève Maze. "Les jeunes arrivent et sont déterminées, donc je pense que si Mikaela n'est pas à 100%, ce sera plus facile d'être au contact."

A quelques jours de ses 30 ans (en mars), Shiffrin fait désormais partie des skieuses les plus âgées du peloton, notamment en slalom, et a montré qu'elle était elle aussi humaine, en proie au doute, depuis sa blessure à l'abdomen lors du géant de Killington (Etats-Unis) fin novembre qui l'a privée de compétition pendant deux mois.

Après avoir battu des records de précocité en débutant sur le circuit à 15 ans et en remportant sa première victoire à 17, Shiffrin battra-t-elle des records de longévité, à l'instar d'une Lindsey Vonn, qui a remporté 23 de ses 82 victoires après ses 30 ans et qui a fait cet hiver un retour en compétition à 40?

Pour Vonn, Shiffrin peut "continuer aussi longtemps qu'elle le voudra" à condition de rester éloignée des blessures, ce qu'elle a su gérer jusque là.

Après sa chute en descente en janvier 2024, qui l'a tenu éloignée des pistes pendant six semaines, Shiffrin a décidé de ne pas s'aligner sur la discipline reine du ski cet hiver, pour se concentrer sur le slalom, le géant et le super-G.

"C'est une décision extrêmement lucide. Elle reste concentrée, elle n'essaie pas de s'éparpiller, d'avoir tous les records", estime Noens. "Même si elle peut gagner encore en descente, elle sent que physiquement, ça devient dangereux... Tout est millimétré pour la suite de sa carrière."

Briller aux JO-2026

Se pose aussi la question de la motivation : il reste certes à Shiffrin certaines barrières à abattre, comme le record féminin de gros globes (6), mais la skieuse de Vail répète qu'elle ne court pas après.

"Je ne pense pas qu'elle ait des objectifs en termes de globes", estime Tina Maze. "Ce qui la pousse, c'est de savoir qu'elle n'est pas imbattable. Les 100 victoires, c'est unique, c'est une belle histoire, mais elle prend les courses une par une."

"Elle s'en fout des records", assure aussi Noens. "Par contre, elle est souvent passée à côté des ses JO donc c'est sûr qu'elle ira jusqu'à Milan-Cortina en 2026."

Le palmarès olympique de Mikaela Shiffrin reste en effet une anomalie au regard de sa collection de trophées, avec seulement deux ors olympiques (slalom en 2014, géant en 2018) et des JO-2022 complètement ratés, sans aucun podium en six courses.

"Les JO, je pense que c'est le plus important pour elle", dit aussi Tina Maze.

Et la retraite ? Shiffrin qui partage la vie du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, absent du circuit cette saison après s'être blessé en descente en janvier 2024, a dit pour la première fois y avoir songé cette année : "mais ensuite, je vais sur les pistes et je me dis que je suis encore motivée, que je veux encore être là."