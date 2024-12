Ski alpin: blessé au genou, Hirscher met fin à sa saison... et à sa carrière ?

Légende du ski, Marcel Hirscher voit son rêve de comeback brisé par sa grave blessure au genou gauche qui a mis fin à sa saison, après seulement trois courses, et peut-être à sa carrière, lui qui nourrissait l'espoir de retrouver les sommets après cinq longues années d'absence.

"Un ligament crucial en moins, c'est la fin du projet", a simplement expliqué Hirscher mardi dans un communiqué de son équipementier Van Deer, marque soutenue par Red Bull.

"Marcel Hirscher souffre d'une déchirure du ligament croisé du genou gauche" survenue à l'entraînement lundi, est-il écrit dans le communiqué. Il a été opéré lundi soir et "restera à l'hôpital pendant deux ou trois jours en observation."

Hirscher, considéré par beaucoup comme le meilleur skieur de l'histoire avec ses huit gros globes de cristal (record) et ses 67 victoires en Coupe du monde, tentait cet hiver un retour au plus haut niveau à 35 ans et après cinq ans sans compétition.

Il a publié sur Instagram la vidéo de son entrainement où on le voit commettre une petite erreur dans un virage avant de stopper son effort et de se tenir le genou gauche.

"Dernière descente de la saison", écrit-il en légende tandis que de nombreux skieurs du circuit lui souhaitent un bon rétablissement en commentaires. "Ce qu'il reste, c'est l'amour du ski. Merci à tous pour le soutien".

La blessure "est bien sûr une rupture difficile après huit mois d'un projet sincère. C'est très dommage car toute l'équipe, y compris moi, avions d'autres projets pour cet hiver", explique aussi dans le communiqué l'Autrichien, qui skiait depuis le début de l'hiver avec le maillot néerlandais, le pays de sa mère.

"Il sera certainement difficile de regarder les courses (...) mais comme c'est malheureusement le cas avec le ski: ça fait partie du jeu", a-t-il ajouté.

Décevant en slalom

Entre l'annonce de son grand retour en avril et sa blessure lundi, Hirscher aura pu accrocher trois dossards en Coupe du monde, sans se montrer convaincant sur son niveau.

En géant fin octobre, Hirscher avait réussi à se qualifier en seconde manche à Sölden (Autriche) pour la première course de l'hiver avant de décrocher la 23e place, une victoire pour lui, éloigné cinq saisons des pistes.

"C'est l'un des jours les plus émouvants de ma carrière. C'était génial que ça ait si bien fonctionné. Je suis vraiment super heureux", avait-il commenté après la course.

Il avait toutefois été déçu de ses performances en slalom, sa discipline de prédilection à sa grande époque: il a terminé très loin des meilleurs à Levi (Finlande) au terme de "l'une des pires courses de sa vie" avant de sortir de piste en première manche à Gurgl (Autriche) en novembre.

Le skieur néerlandais Marcel Hirscher lors d'une interview après le slalom géant masculin de la Coupe du monde de ski alpin à Sölden, en Autriche, le 27 octobre 2024 AFP/Archives

A 35 ans et avec une telle blessure, reste à savoir si Marcel Hirscher rechaussera un jour les skis en compétition.

"Peut-être ai-je enfin terminé mon voyage", a-t-il avancé, laissant planer une fin de carrière, cette fois définitive.