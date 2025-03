Ski alpin: Brignone (presque) sur le toit du monde à La Thuile

L'Italienne Federica Brignone sur le podium après sa victoire dans le second super-G de La Thuile le 14 mars 2025

L'Italienne Federica Brignone a posé un gant et quatre doigts sur son deuxième globe de N.1 mondiale en remportant à 34 ans, et à une dizaine de kilomètres du chalet familial, le second super-G de La Thuile (Italie), vendredi.

Lorsque Lara Gut-Behrami, la seule à pouvoir empêcher sa fille de remporter la Coupe du monde de ski alpin, a franchi a ligne d'arrivée en quatrième position à 35/100e du chrono de référence, Maria Rosa Quario, elle-même ancienne skieuse en Coupe du monde, a éclaté en sanglots dans l'aire d'arrivée.

Même si elle doit encore patienter quelques jours pour recevoir son trophée, "Fede" a pu fêter cette fois ce nouvel exploit, en famille et avec du public. Il y a cinq ans, elle avait reçu le globe par la... poste, à l'issue d'une saison 2019/20 chamboulée et écourtée par le Covid-19.

A moins d'un inconcevable retournement de situation, elle va donc finir l'hiver pour la deuxième fois avec le titre de meilleure skieuse de la planète.

L'Italienne, qui a devancé sa compatriote Sofia Goggia d'1/100e et la Française Romane Miradoli de 5/100e, dispose en effet de 382 points d'avance sur Gut-Behrami au classement général.

Son avance semble insurmontable alors qu'il ne reste plus que quatre épreuves au programme, du 22 au 27 mars à Sun Valley, aux Etats-Unis, soit un maximum de 400 points à empocher.

Les Italiennes Federica Brignone et Sofia Goggia après le super-G de La Thuile le 14 mars 2025 AFP

14 podiums dont dix victoires

Pour être privée du globe, Brignone, impressionnante de régularité depuis novembre avec 14 podiums, dont dix victoires (pour un total de 37 depuis ses débuts), ne doit plus marquer aucun point. Dans le même temps, Gut-Behrami, un seul succès sur le circuit mondial cet hiver, doit remporter les quatre dernières courses.

Et encore faudrait-il que la Suissesse participe au slalom, discipline où elle ne s'est plus alignée en Coupe du monde depuis... 2017.

Un scénario auquel ne croit pas Brignone: "Je n'en ai pas parlé avec Lara, je ne sais pas si elle va faire le slalom, mais cela me semble un peu impossible qu'elle gagne toutes ces courses", a-t-elle déclaré à l'AFP.

"Gagner le classement général de la Coupe du monde pour moi, c'est la plus belle chose dans notre sport, cela veut dire qu'on est présent tous les week-ends ou presque", a affirmé "Fede".

"Le faire ici à La Thuile, où je rêvais de gagner et qui était un des mes objectif cette saison, c'est très fort", a poursuivi celle qui peut encore gagner les globes en super-G, en descente et en slalom géant.

Selon elle, la raison de son sacre est simple: "Je ne me suis presque jamais concentrée sur les points ou sur les classements".

Dix-sept ans après ses débuts sur le circuit mondial, l'Italienne, entraînée par son frère Davide, réalise la meilleure saison de sa carrière, marquée également par son titre en géant et une médaille d'argent en super-G lors des Mondiaux de Saalbach en février.

Et maintenant les JO-2026

Elle a remporté en novembre le géant de Sölden, en Autriche, traditionnel ouverture de la saison. Dans sa discipline de prédilection, la Valdotaine s'est imposée à cinq reprises en huit courses, pour trois abandons, et s'est également offert le titre mondial, en février à Saalbach.

Mais pour devancer Gut-Behrami, N.1 mondiale sortante, Brignone a dû aller chercher des points en super-G et en descente, où elle a signé ses deux premières victoires.

L'Italienne Federica Brignone durant le second super-G de La Thuile le 14 mars 2025 AFP

Elle a aussi profité des déboires de Mikaela Shiffrin, la star américaine du ski qui, touchée physiquement et mentalement par sa chute à Killington (Etats-Unis) en novembre, lui a laissé le champ libre.

L'Italienne qui sera l'une des têtes d'affiche des JO-2026 de Milan Cortina, où elle visera le seul titre qui manque à son palmarès, va entrer dans l'histoire de la Coupe du monde.

A l'issue d'un hiver marqué par le retour à 40 ans et après six années d'une retraite qu'elle pensait définitive de l'ancienne reine Lindsey Vonn, 13e vendredi, elle deviendra à bientôt 35 ans la doyenne des N.1 mondiaux, hommes et femmes confondus.