Ski alpin: Brignone reprend sa quête du gros globe à Sestrières

Son premier objectif de l'hiver atteint avec deux médailles mondiales, dont une en or, à Saalbach (Autriche), l'Italienne Federica Brignone vise maintenant le gros globe de cristal de N.1 mondiale, avec la reprise de la Coupe du monde dès vendredi devant son public de Sestrières.

Pour la troisième fois cette saison, après Cortina d'Ampezzo et Kronplatz en janvier, "Fede", championne du monde de slalom géant à Saalbach (Autriche) et médaillée d'argent en super-G, skie à la maison vendredi et samedi sur les pistes des JO-2006 de Turin.

Avec deux géants, dont l'un des deux prévus initialement début décembre à Mont-Tremblant (Canada) mais annulés faute de neige, et un slalom, l'étape piémontaise fera basculer la saison dans son dernier tiers.

Si elle ne prendra pas part au slalom de dimanche, la seule discipline où elle ne s'aligne pas en Coupe du monde, Brignone, 34 ans, peut frapper fort à Sestrières.

Elle retrouve la Coupe du monde avec soixante-dix points d'avance (799 pts) sur sa dauphine, la Suissesse Lara Gut-Behrami (729 pts) qui n'a ramené qu'une médaille (argent en combiné par équipes) des Mondiaux-2025.

Mais l'Italienne, déjà lauréate du gros globe en 2020, est "malade" depuis la fin des Championnats du monde: "je dois encore retrouver de l'énergie, ces Mondiaux m'ont beaucoup coûté physiquement et mentalement", a-t-elle reconnu.

Hector revancharde

Les étapes italiennes lui ont pour l'instant souri avec deux podiums, dont une victoire en super-G, à Cortina, et une première manche survolée à Kronplatz, avant un abandon lors de la seconde manche.

Et ce n'est pas fini, puisqu'en mars, Brignone jouera vraiment à domicile à La Thuile, non loin de la maison familiale de La Salle, dans le Val d'Aoste.

Outre Gut-Behrami, le danger viendra de la Néo-Zélandaise Alice Robinson, vice-championne du monde de géant et leader de la Coupe du monde de la spécialité, et de la Suédoise Sara Hector, revancharde après ses décevants Mondiaux-2025 (6ème du géant, élimination en slalom).

Si l'Américaine Mikaela Shiffrin a pris trop de retard (17ème, 271 pts) et se débat encore avec les conséquences psychologiques de sa grave chute de Killington (Etats-Unis) fin novembre, la course au classement général de la Coupe du monde peut encore sourire à Camille Rast.

La Suédoise Sara Hector durant la première manche du slalom géant des Mondiaux-2025 le 13 février 2025 à Saalbach (Autriche) AFP

La Suissesse, devenue championne du monde de slalom samedi dernier, pointe à la 3e place mondiale avec 607 points, et peut surprendre, à condition de répondre présent en géant aussi.

Le programme de l'étape de la Coupe du monde féminine de Sestrières

. Vendredi: premier slalom géant, 10h30 1ère manche, 13h30 2ème manche

. Samedi: second slalom géant, 11h00 1ère manche, 14h00 2ème manche

. Dimanche: slalom, 09h30 1ère manche, 12h15 2ème manche