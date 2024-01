Ski alpin: Gut-Behrami reine du géant de Kronplatz

Lara Gut-Behrami est seule sur sa planète: quarante-huit heures après son succès en super-G à Cortina d'Ampezzo, la Suissesse a survolé mardi le slalom géant de Kronplatz (ou Plan de Corones), en Italie.

Déjà nettement en tête après la première manche, Gut-Behrami, 32 ans, a signé sa cinquième victoire de l'hiver, devant la Néo-Zélandaise Alice Robinson et la Suédoise Sara Hector, 2e ex-aequo, à 1 sec 09/100e.

"La géant, c'est la base de mon ski, c'est la discipline la plus importante. Cela fait quelques années que je bosse dessus pour être plus constante et c'est ce que j'arrive à faire maintenant", s'est réjouie la Suissesse, trois victoires en géant cet hiver.

"J'essaie simplement de profiter de mes dernières années sur le circuit: si je gagne, c'est bien, si je ne gagne pas, j'essaie au moins de m'amuser", a-t-elle expliqué.

La période est faste pour la championne olympique 2022 du super-G.

Elle a fini dans le top 10 de ses dix dernières courses en montant à six reprises sur le podium (3 victoires) et a pris le large au classement de la Coupe du monde de slalom géant, avec 85 points d'avance sur l'Italienne Federica Brignone, 6e mardi.

La Suissesse Lara Gut-Behrami lors de la cérémonie de remise des prix du slalom géant de Kronplatz le 30 janvier 2024 AFP

La double championne du monde 2021 peut même commencer à penser au globe de N.1 mondiale qu'elle a déjà remporté en 2015-16.

En l'absence de Mikaela Shiffrin qui s'est blessée, sans gravité, à un genou lors de la première descente de Cortina et n'est plus réapparue en compétition depuis, elle est en effet revenue sur les talons de l'Américaine au classement général.

Alors qu'elle affichait un retard de 420 points avant Cortina, elle n'est plus qu'à 95 points de l'Américaine, soit une victoire.

A la hauteur de Pärson

Enfin, la Tessinoise continue de cimenter sa place dans l'histoire de son sport: avec 42 victoires sur le circuit mondial, elle est revenue à la hauteur de la Suédoise Anja Pärson (42 succès entre 1998 et 2012) à la 6e place du classement des meilleures skieuses.

"C'est fou d'être maintenant à sa hauteur, c'est incroyable", reconnu Gut-Behrami, qui pourrait tirer sa révérence à l'issue de la saison 2025-26.

Le géant de Kronplatz a aussi été marqué par la belle 5e place de Sofia Goggia, juste devant sa compatriote et grande rivale, Brignone.

L'Italienne Sofia Goggia lors de la première manche du slalom géant de Kronplatz le 30 janvier 2024 AFP

"C'est une libération", a avoué la vice-championne olympique 2022 de descente dont le cinquième et dernier podium en Coupe du monde remonte à janvier 2018. "Cela fait trois saisons que je n'y arrivais plus en géant. On a beaucoup bossé pour revenir à ce niveau."

Deux jours après la 3e place de Romane Miradoli à Cortina, pour le premier podium de l'hiver pour l'équipe de France féminine, les Bleues n'ont pas joué les premiers rôles cette fois.

Clara Direz, 14e après la première manche, a reculé à la 22e place, à 3 sec 32/100e de Gut-Behrami, tandis que Caitlin McFarlane n'a pas obtenu sa qualification pour la 2e manche.

Le circuit féminin devait initialement faire étape ce week-end à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), mais la descente et le super-G au programme ont été annulés en raison d'un enneigement suffisant.

Il faudra aux meilleures skieuses de la planète patienter jusqu'aux 10 et 11 février pour la prochaine étape de Coupe du monde, à Soldeu, en Andorre.