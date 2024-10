Ski alpin: Hirscher en seconde manche du géant de Sölden, Odermatt au tapis

L'Autrichien Marcel Hirscher, désormais sous pavillon néerlandais, s'est qualifié dimanche pour la seconde manche du slalom géant d'ouverture à Sölden avec le 28e temps, réussissant ainsi son retour en Coupe du monde plus de cinq ans après sa dernière course.

Sur le glacier du Rettenbach dans l'ouest de l'Autriche et sous un ciel bleu, la première manche a été dominée par le Norvégien Alexander Steen Olsen en 1 min 04.31, devançant de peu le Croate Filip Zubcic (+0.02) et un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen (+0.08).

Le Suisse Marco Odermatt, triple vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin (2022, 2023 et 2024) et grand dominateur du slalom géant l'hiver dernier (9 victoires en 10 courses), est sorti en première manche après une quarantaine de seconde, fait rarissime pour "Odi".

Relégué à plus de deux secondes de Steen Olsen, Marcel Hirscher est toutefois parvenu dans sa combinaison blanche et orange, à finir dans les trente premiers de la première manche, avec le 28e temps, et s'est qualifié pour la seconde manche.

Éloigné de la Coupe du monde depuis un an, le Norvégien Lucas Braathen, désormais avec la nationalité brésilienne de sa mère et en compétition avec son patronyme Lucas Pinheiro Braathen, a lui aussi réussi son retour, avec le 19e temps de la première manche à 1 sec 68/100e de Steen Olsen, son ancien coéquipier avec la Norvège.

Octuple vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin et considéré par beaucoup comme le plus grand skieur de l'histoire, Hirscher avait pris sa retraite à la fin de l'été 2019. A la surprise générale, il avait annoncé son retour au printemps 2024, sous les couleurs des Pays-Bas, le pays de sa mère.

"C'était assez bon jusqu'à la moitié du mur, et ensuite j'ai de plus en plus eu du retard sur la ligne. Mais c'était génial de skier sans pression. C'était cool que ça ait bien fonctionné, je suis vraiment content", a commenté Hirscher après sa course au micro de la télévision publique autrichienne ORF.

Sa dernière course remontait au 17 mars 219, lors des finales de la Coupe du monde à Soldeu en Andorre, un slalom conclu à la 14e place, alors qu'il avait déjà assuré le gain d'un huitième gros globe de cristal.