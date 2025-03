Ski alpin: intouchable à Hafjell, Meillard se relance dans la course au globe du slalom

Vainqueur du géant samedi et du slalom dimanche, le Suisse Loïc Meillard a signé le week-end parfait à Hafjell (Norvège) et s'est relancé dans la course au petit globe du slalom avant la dernière étape de la saison à Sun Valley (Etats-Unis).

En tête à l'issue de la première et de la deuxième manche du géant samedi, le skieur de 28 ans a récidivé dimanche pour s'imposer avec 21 centièmes d'avance sur le Norvégien Atle Lie McGrath et 47 centièmes sur le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

"C'est un rêve pour les skieurs de gagner deux fois de suite en géant et en slalom", s'est réjoui Loïc Meillard à l'arrivée.

En décrochant la sixième victoire de sa carrière en Coupe du monde, la troisième cette saison, le Neuchâtelois se replace dans la lutte pour le petit globe de la spécialité.

Il ne pointe plus qu'à 47 points du leader Henrik Kristoffersen, avant le dernier slalom de la saison à Sun Valley fin mars. Sixième de la première manche, le Norvégien n'a pas réussi à monter son niveau sur le second tracé et a terminé cinquième (+0,65).

"Il y a toujours un bel écart donc il faudra qu'il se manque un peu et que je sois aussi bon qu'aujourd'hui. Mais ça va être un beau combat", a prévenu Meillard.

Deuxième à 77 points de Kristoffersen avant le slalom de dimanche, le Français Clément Noël a aussi connu une course difficile ne terminant que septième, à 1 seconde et six centièmes de la tête.

Le champion olympique de la discipline compte désormais 86 points de retard sur le Norvégien et devra espérer des faux pas de ses adversaires pour avoir une chance de succéder à Jean-Baptiste Grange, dernier Français lauréat de la Coupe du monde de la discipline, il y a déjà 16 ans en 2009.

Deuxième à l'issue de la première manche, Lucas Pinheiro Braathen a signé son cinquième podium de la saison. Mais le skieur de 24 ans de nouveau échoué dans sa quête pour offrir au Brésil le premier succès de son histoire en Coupe du monde de ski alpin, un an et demi après avoir abandonné les couleurs norvégiennes pour défendre celles du pays de sa mère.

En l'absence de Steven Amiez et de Paco Rassat, sortis du tracé en première manche, Victor Muffat-Jeandet a conservé sa douzième place à l'issue de la seconde manche.

En plus de Noël et Amiez, 11e du classement du slalom, Muffat-Jeandet et Rassat seront du voyage pour les finales de la Coupe du monde de ski à Sun Valley (États-Unis), réservés aux 25 meilleurs de chaque discipline.