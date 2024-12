Ski alpin: la surprise Murisier sur la descente de Beaver Creek, entame difficile pour Sarrazin

Le Suisse Justin Murisier a créé la surprise en remportant la première descente de Coupe du monde de ski alpin de la saison à Beaver Creek (Colorado, Etats-Unis) vendredi, devant son compatriote Marco Odermatt, le Français Cyprien Sarrazin étant repoussé à la 9e place.

Après avoir offert un duel intense et spectaculaire toute la saison dernière, tous les regards étaient braqués sur Marco Odermatt, vainqueur du classement général, et Cyprien Sarrazin, nouvelle sensation du circuit aux trois victoires en descente.

Mais le Français, premier des favoris à s'élancer avec son dossard 6, n'a pas trouvé la clef de la piste "Birds of Prey", qu'il avait pourtant domptée lors des entraînements officiels.

Sans grosse faute, Sarrazin a été relégué à la 9e place à 1 seconde 03.

"Je suis vraiment déçu de moi, je n'ai pas réussi à me faire plaisir, je n'ai pas trouvé le feeling d'en haut jusqu'en bas, c'est vraiment bizarre, contrairement aux entraînements où je m'étais vraiment bien senti", a commenté Sarrazin.

"Là je me suis battu contre mes skis, je me suis fatigué, je n'étais pas serein. Je n’arrivais pas à actionner mes courbes, du coup je me suis fait beaucoup peur,", a-t-il pesté.

"Larme dans l'oeil"

Au sommet du classement, le Suisse Justin Murisier a signé la première victoire de sa carrière, lui qui ne comptait pour l'instant qu'un seul podium, une 3e place sur le géant d'Alta Badia (Italie) en décembre 2020.

Skieur expérimenté (32 ans, débuts en Coupe du monde en janvier 2010), Murisier a d'abord été slalomeur et géantiste, pour une première partie de carrière irrégulière marquée par trois saisons blanches et plusieurs graves blessures aux genoux. Il a migré vers les épreuves de vitesse il y a trois ans.

En décembre 2023, le Valaisan avait pris la 4e place de la descente de Bormio, son meilleur résultat jusqu'ici dans la discipline.

Parti 3e, Murisier a été le plus rapide sur la première portion "plate" avant de faire parler sa science des courbes sous un grand soleil.

"J'ai une petite larme dans l'oeil quand même", a-t-il glissé alors qu'il était assis sur le "hot seat", regardant ses concurrents buter face à son chrono.

"C'est incroyable, j'en rêve depuis des années, après tellement de bas, entre blessures et opérations", a savouré le Suisse.

Cyprien Sarrazin en action lors de la descente de Beaver Creek, le 6 décembre 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Comble du bonheur pour lui, il a devancé son grand ami Marco Odermatt de 20 centièmes de seconde.

Après une grosse frayeur sur la première grande courbe du parcours, "Odi" a réussi une bonne descente pour prendre la 2e place, comme lors de la dernière descente à Beaver Creek en 2022, la course ayant été annulée l'an passé.

Bailet si proche

Le Slovène Miha Hrobat, dossard N.1, a lui aussi surpris en prenant la 3e place à 35 centièmes, son premier podium, lui qui ne comptait qu'un seul Top 10 (Kitzbühel en janvier 2023).

Côté Français, Blaise Giezendanner a terminé 7e à 95 centièmes, Nils Allègre 8e à 97 centièmes, Maxence Muzaton 16e à 1 sec 58.

Matthieu Bailet sur la piste de la descente de Beaver Creek, le 6 décembre 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Matthieu Bailet, auteur d'un superbe passage et encore 3e au dernier intermédiaire, a lourdement chuté à quelques portes de l'arrivée, avant de rapidement se relever, frustré d'avoir manqué un joli coup.

Alexis Pinturault, de retour après une opération du genou gauche en janvier, a décidé de ne pas prendre part à la descente.

La course a été longuement interrompue après la grosse chute du Suisse Arnaud Boisset (dossard 26), projeté dans les filets de sécurité après avoir lourdement heurté la piste de la tête. Boisset a été évacué sur une civière et avait repris connaissance avant d'être envoyé à l'hôpital, selon le média suisse spécialisé skiactu.ch.

Les spécialistes de la vitesse ont rendez-vous samedi pour un super-G.