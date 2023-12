Ski alpin: la tornade Bennett s'impose à Val Gardena

Après la neige et le vent, une tornade a frappé jeudi la Coupe du monde masculine de ski alpin sous la forme d'un gaillard de près de deux mètres, Bryce Bennett, vainqueur-surprise de la descente de Val Gardena (Italie).

L'Américain n'est pas un inconnu, mais il restait sur deux saisons sans grand éclat, notamment l'hiver dernier conclu à la 35e place au classement mondial de descente.

C'était oublier que le Californien de 31 ans s'était déjà imposé dans la station des Dolomites, en décembre 2021, pour son seul succès sur le circuit mondial.

"J'aime cette piste et cette station, il faudra que je vienne en été", a plaisanté Bennett qui avait signé son premier résultat de référence, en 2018, avec une 4e place à.... Val Gardena.

Avec son dossard N.34, Bennett ne faisait pourtant pas partie des prétendants au podium de la première descente de l'hiver, voire au top 10, comme il l'a reconnu lui-même.

"Mon objectif, c'était de finir parmi les trente premiers, voire de viser le top-15, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, mais quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit qu'il fallait mettre de côté tous mes doutes et cela a marché," a-t-il expliqué, encore incrédule.

Après un début de saison émaillé d'annulations en raison des conditions météo qui ont eu raison notamment des quatre premières descentes de l'hiver (Zermatt/Cervinia puis Beaver Creek), Bennett a réussi un authentique exploit, profitant aussi de son "gros" dossard et de conditions de glisse plus rapides sur le bas de la piste.

Il s'est imposé au nez et à la barbe des deux grands favoris, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, 2e à 3/100e et le Suisse Marco Odermatt, 3e à 5/100e, respectivement vice-champion du monde et champion du monde de la spécialité.

Allègre au pied du podium

"Je n'ai pas skié assez vite pour gagner. Je m'en suis bien sorti dans certains portions, un peu moins bien dans d'autres", a reconnu Kilde qui a remporté trois des cinq précédentes descentes de Val Gardena.

Odermatt court lui toujours après son premier succès dans une descente de Coupe du monde mais le phénomène suisse, vainqueur des deux dernières éditions du classement général de la Coupe du monde, n'a jamais été aussi proche de la consécration.

Il pourrait y parvenir samedi lors de la seconde descente de Val Gardena, disputée cette fois sur la totalité de la redoutable Saslong.

Odermatt a pris les commandes du classement général de la Coupe du monde avec 160 points, première place qu'il partage pour le moment avec l'Autrichien Marco Schwarz.

Il pourrait être seul en tête dès vendredi à l'issue du super-G, toujours disputé à Val Gardena.

Un an après le dernier podium français en descente, grâce à Johann Clarey, désormais retraité, l'équipe de France a fait belle impression.

Nils Allègre termine à la 4e place, à 13/100e de Bennett, à 8/100e de son premier podium, égalant son meilleur résultat en Coupe du monde, en super-G à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) en février 2021.

Pour son retour en Coupe du monde après une grave blessure à l'entraînement à Bormio (Italie) fin 2022, Matthieu Bailet s'est classé 7e, à 41/100e du vainqueur du jour.

Alexis Pinturault qui veut mettre l'accent sur la descente cet hiver, a fait l'impasse sur les courses de jeudi et samedi, mais sera au départ samedi du super-G, avant d'enchaîner avec les slaloms géants d'Alta Badia de dimanche et lundi.