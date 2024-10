Ski alpin: l'Italienne Federica Brignone remporte le slalom géant d'ouverture à Sölden

L'Italienne Federica Brignone a remporté samedi le slalom géant de Sölden (Autriche) en ouverture de la saison de ski alpin, sa 28e victoire en Coupe du monde, devançant la Néo-Zélandaise Alice Robinson et l'Autrichienne Julia Scheib.

L'Américaine Mikaela Shiffrin, qui avait réalisé le meilleur temps de la première manche avec quatre dixièmes d'avance sur Brignone, a dû se contenter de la 5e place, à plus d'une seconde de la victoire. Elle devra ainsi encore patienter pour signer un 98e succès en Coupe du monde.

La Suissesse Lara Gut-Behrami, lauréate de la Coupe du monde la saison passée, a renoncé au dernier moment à s'élancer sur le glacier du Rettenbach. "Je ne me sens pas prête à skier aujourd'hui. Je suis triste, mais c'est la bonne décision", a-t-elle glissé au micro d'Eurosport avant le début de la course.

A l'issue de la première manche, l'Italienne de 34 ans s'était placée en embuscade avec le troisième temps, et s'est montrée plus solide sur le bas du deuxième parcours que Robinson, qui a cédé près d'une seconde sur la seconde moitié de la course.

Une fois la ligne d'arrivée franchie, Brignone avait conscience que son passage pouvait lui offrir la victoire, réalisant une "chicken dance", un pari qu'elle avait fait avec sa coéquipière Asja Zenere (20e).

"C'était un défi avec Asja. Hier, j'avais dit que si je gagnais la course, je ferai cette +chicken dance+. C'est un début parfait dans la Coupe du monde", a glissé après la course Brignone, championne du monde en 2023 en combiné.

Seule Française qualifiée pour la seconde manche avec le 18e temps de la première, Clara Direz a reculé d'une place à l'issue du second tracé, pour terminer à la 19e place.