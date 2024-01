Ski alpin: l'Italienne Sofia Goggia domine la descente d'Altenmarkt

Près d'un an que Sofia Goggia n'avait pas gagné en descente! L'intrépide Italienne a renoué avec la victoire dans sa discipline de prédilection samedi en remportant la descente autrichienne d'Altenmarkt-Zauchensee.

Partie avec le dossard 8, Goggia a réussi une superbe manche et a fait la différence sur la partie plate de la piste pour l'emporter devant l'Autrichienne Stephanie Venier (deuxième à 10 centièmes) tandis que l'Autrichienne Mirjam Puchner et l'Italienne Nicol Delago prennent la troisième place ex-aequo (+ 34 centièmes).

Pleine d'engagement comme à son habitude, l'Italienne a passé la ligne d'arrivée en saignant du nez et a poussé un cri de soulagement en voyant qu'elle était en tête. Emue, on l'a vue en pleurs quelques instants plus tard sur les images retransmises par les télévisions.

La skieuse italienne Sofia Goggia, victorieuse de la descente de Coupe du monde d'Altenmarkt (Autriche), le 13 janvier 2024 APA/AFP

Il faut dire que la quintuple détentrice du globe de la spécialité, montée sur les podiums de 10 des 12 dernières descentes en Coupe du monde, n'avait pas gagné dans sa discipline de prédilection depuis février 2023.

2e victoire de l'hiver

Et la Bergamasque était frustrée après son super-G raté de la veille, où une chute sans gravité lui a fait perdre sa position de leader du classement général de la spécialité.

A 31 ans, elle signe ainsi sa deuxième victoire de l'hiver après le super-G de St-Moritz et son 24e succès en Coupe du monde et conforte sa place en tête du classement de la spécialité

Au classement général, la reine du ski Mikaeala Shiffrin reste en tête avec 929 points, devant sa dauphine Federica Brignone (765 points) qui avait pourtant l'occasion de se rapprocher de l'Américaine. Mais l'Italienne, 4e du super-G vendredi, a raté sa descente samedi (14e).

Shiffrin, 93 victoires en Coupe du monde, a fait l'impasse sur les courses d'Altenmarkt pour se rétablir d'un rhume. Après son week-end raté à Kranjska Gora la semaine dernière (9e en géant et sortie de piste dès la première manche du slalom), elle devrait être au départ mardi du slalom nocturne de Flachau, en Autriche.

Du côté des Françaises, Laura Gauché prend la 9e place, son meilleur résultat de l'hiver, devant Romane Miradoli (34e), Annouck Errard (35e). Karen Clément est sortie.

La Coupe du monde féminine de ski alpin se poursuit dimanche avec un nouveau super-G.