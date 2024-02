Ski alpin: Marco Odermatt/Cyprien Sarrazin, le duel inattendu de l'hiver en descente

Le Français Cyprien Sarrazin (g) et le Suisse Marco Odermatt avant le podium de la descente de Bormio, le 28 décembre 2023

L'un domine la Coupe du monde de ski alpin depuis trois ans, l'autre n'était pas monté sur un podium depuis 2019, aucun des deux n'avait gagné en descente à l'entame de l'hiver. Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin forment le duel surprise de la saison.

Dans un mouchoir de poche au classement de la descente avant celle de Kvitfjell (Norvège) samedi, le Suisse et le Français se partagent depuis fin décembre toutes les victoires dans la discipline reine du ski malgré un parcours et un palmarès bien différents.

- L'enfant prodige...

A 26 ans, Marco Odermatt écrase son sport depuis trois hivers. Depuis son premier succès en Coupe du monde en 2019, à 22 ans seulement, il a remporté 33 autres victoires sur le circuit, raflé deux gros globes de cristal -il file tout droit vers le troisième- et remporté l'or olympique (en géant en 2022) et mondial (géant et descente en 2023).

Son palmarès impressionnant à cet âge ne surprend pourtant pas grand monde: depuis qu'il est tout jeune, "Odi" est vu comme l'enfant prodige et le grand espoir du ski suisse.

En 2018, il avait remporté à 20 ans cinq titres de champion du monde junior sur six possibles à Davos. L'hiver suivant, il enregistrait ses premiers podiums en Coupe du monde avant de remporter fin 2019 sa première victoire, en super-G.

Impérial en géant mais capable de briller aussi en vitesse, le skieur suisse connaît une progression constante: après sa première victoire en 2019/2020, il remporte trois courses l'hiver suivant, puis sept, puis jusque 13 la saison dernière, quand il bat le record de points en Coupe du monde masculine (2.042). Cet hiver, il compte déjà dix succès.

- ... et l'éternel blessé

A l'inverse, la trajectoire de Cyprien Sarrazin, 29 ans, a été bien plus sinueuse. Sur le circuit Coupe du monde depuis 2016 (comme Odermatt), le skieur du Dévoluy ne comptait que deux podiums à l'entame de l'hiver, dont une victoire improbable sur un géant parallèle dès l'une de ses premières courses.

Lui aussi spécialiste du géant mais rarement aligné sur d'autres épreuves, "Cyp" est souvent freiné par de grosses blessures. En janvier 2018, il subit un traumatisme crânien sévère après une chute à l'entraînement. Onze mois plus tard, une fracture au genou droit l'écarte une nouvelle fois des pistes.

A part une magnifique 2e place sur le géant d'Alta Badia en 2019, il reste plutôt cantonné autour des 20e places et n'avait jamais pu rivaliser dans la course aux globes avant cet hiver, terminant au mieux 16e du classement du slalom géant (en 2020) et 51e du classement général (en 2017).

- La vitesse comme priorité

Les trajectoires à skis d'"Odi" et "Cyp", compères de soirées "après-ski", finissent par se croiser fin décembre 2023 quand Sarrazin remporte la descente de Bormio en Italie au terme d'une manche parfaite, privant Odermatt de sa première victoire dans la discipline reine en Coupe du monde.

Le Suisse, champion du monde surprise de la descente en février 2023, avait annoncé dès le début de la saison qu'il voulait enregistrer ses premiers succès dans la discipline en Coupe du monde.

Débarqué l'hiver dernier seulement sur les épreuves de vitesse, Sarrazin a au contraire admis en janvier qu'il n'aurait jamais pensé gagner et encore moins jouer le globe il y a encore quelques mois, mais qu'il a eu un "déclic" après s'être entouré d'une psychologue et d'une "coach énergétique".

Sans avoir l'imposante carrure qui caractérise habituellement les purs descendeurs -Aleksander Aamodt Kilde ou Dominik Paris font par exemple une dizaine de kilos de plus-, ils ont réussi à cocher à eux deux les pistes les plus mythiques du circuit (doublé à Wengen pour Odermatt, doublé à Kitzbühel pour Sarrazin), souvent avec une marge énorme sur le reste de la concurrence.