Ski alpin: Petra Vlhova en patronne à Courchevel

Dans le brouillard et sous la neige, la Slovaque Petra Vlhova a remporté jeudi en nocturne le slalom de Courchevel, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, dominant la star américaine Mikaela Shiffrin pour s'offrir son deuxième succès de l'hiver.

Comme souvent en slalom, la deuxième manche s'est résumée à un duel entre la Slovaque et l'Américaine tant les deux femmes monopolisent les podiums de la discipline depuis plusieurs saisons.

Sur l'ensemble de l'année 2023, elles se sont partagé les victoires dans neuf des dix slaloms au programme, laissant peu de place aux autres skieuses pour exister.

Pas d'exception à la règle jeudi soir. Dès la première manche, les deux skieuses avaient plié la course: Shiffrin était en tête et Vlhova 17 centièmes derrière. Les autres étaient reléguées à plus d'une seconde.

Pour battre Shiffrin, Vlhova a sorti une seconde manche de folie, toute en fluidité et en aisance technique, sous les acclamations d'un public survolté malgré les mauvaises conditions météo.

S'élançant juste après, Shiffrin n'a pas pu résister, perdant vite sa maigre avance et a coupé la ligne avec 24 centièmes de retard.

Loin derrière les reines de la soirée, qui comptent désormais deux victoires chacune en quatre slaloms disputés cet hiver, l'Autrichienne Katharina Truppe a pris la troisième place à deux secondes - un monde.

"Je skie en confiance"

Petra Vlhova, championne olympique du slalom, remporte à Courchevel sa 30e victoire en Coupe du monde, sa deuxième de la saison.

La skieuse de 28 ans avait réalisé un début de saison tonitruant en prenant la troisième place du géant d'ouverture de Sölden en octobre puis en survolant deux semaines plus tard le slalom de Levi en Finlande.

La skieuse slovaque Petra Vlhova lors de sa victoire sur le slalom de Courchevel en Coupe du monde de ski Alpin à Courchevel dans les Alpes en France le 21 décembre 2023 AFP

En Laponie, elle semblait bien partie pour réaliser un doublé mais était finalement sortie du tracé lors du second slalom au programme, laissant filer une victoire qui lui tendait les bras... au profit de Mikaela Shiffrin, qui l'avait devancée à Killington lors du 3e slalom de la saison.

"C'est une victoire vraiment importante pour moi ce soir (jeudi)", a réagi Vlhova après la course, son bonnet orange vissé sur la tête. "J'étais en colère après ma sortie à Levi et je sentais qu'il manquait quelque chose depuis", a-t-elle ajouté. "Aujourd'hui je me sens bien, je skie en confiance."

"Elle était plus forte ce soir", a reconnu Shiffrin. "Mais j'ai fait du bon ski donc je suis satisfaite", a-t-elle ajouté, faisant part d'une fatigue accumulée depuis sa victoire en descente il y a deux semaines à St. Moritz (Suisse).

Mikaela Shiffrin, star du ski aux 91 succès en Coupe du monde, a déjà remporté trois victoires cette saison: deux en slalom - sa discipline de prédilection - et une en descente, discipline où elle ne compte que quatre succès sur le circuit mondial.

La skieuse américaine Mikaela Shiffrin deuxième lors du slalom de Courchevel en Coupe du monde de ski Alpin à Courchevel dans les Alpes en France le 21 décembre 2023 AFP

Samedi dernier, elle avait décidé de faire l'impasse sur la descente de Val d'Isère pour récupérer. Elle s'était alignée le lendemain sur le super-G mais était sortie de la piste après une porte mal négociée.

Un week-end sans marquer de points vite oublié avec ce nouveau podium jeudi. A 28 ans, l'Américaine qui vise un sixième gros globe de cristal est confortablement installée tout en haut du classement général de la Coupe du monde.

Elle cumule 700 points, loin devant l'Italienne Federica Brignone (557 points) et Petra Vlhova (491 points).

Au classement de la Coupe du monde de slalom, la lutte est plus serrée, l'Américaine faisant la course en tête avec 330 pts contre 280 pour la Slovaque.

Seule Française à s'être qualifiée en seconde manche, Clarisse Brèche, chez elle à Courchevel, prend la 21e place, son deuxième meilleur résultat en Coupe du monde.

La Coupe du monde de ski féminine se poursuit avec un géant et un slalom jeudi et vendredi prochains à Lienz en Autriche, dernier rendez-vous de l'année.