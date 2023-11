Ski alpin: Petra Vlhova s'adjuge le premier slalom de la saison à Levi

La Slovaque Petra Vlhova, championne olympique de la spécialité, a remporté samedi le premier slalom de la saison de Coupe du monde de ski alpin à Levi, en Finlande.

En tête à l'issue de la première manche, la Slovaque a également signé le meilleur temps de la seconde pour écraser la course, devançant largement l'Allemande Lena Dürr (2e à 1 seconde et 41 centièmes) et l'Autrichienne Katharina Liensberger (à 1.55).

La superstar américaine Mikaela Shiffrin, quintuple vainqueure du gros globe de cristal, qui avait remporté la saison dernière les deux slaloms de Levi, termine au pied du podium (à 1 sec 70).

Vlhova, championne olympique de la spécialité, signe sa 29e victoire en Coupe du monde et sa sixième à Levi. Elle confirme sa très bonne forme en ce début de saison, deux semaines après sa troisième place sur le géant d'ouverture de la Coupe du monde à Sölden (Autriche).

Il faut remonter à 2014 pour qu'une skieuse autre que Shiffrin ou Vlhova ne l'emporte à Levi, cité de l'extrême nord de la Finlande située au-delà du cercle polaire, tant les deux athlètes dominent le slalom depuis bientôt une décennie.

La Française Chiara Pogneaux, seule Tricolore à s'être qualifiée pour la seconde manche, a pris la 24e place, à 5 secondes et 16 centièmes de Vlhova.

Les skieuses enchaînent avec un nouveau slalom dimanche.