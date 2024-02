Ski alpin: Sarrazin chute à l'entraînement et est forfait à Kvitfjell

Nouvel héros du ski français, Cyprien Sarrazin s'est blessé à l'entraînement vendredi et ne prendra pas le départ samedi de la descente de Kvitfjell (Norvège), l'avant-dernière de la saison, alors qu'il était plus que jamais dans le match pour jouer le globe de la spécialité.

Ca devait être un des grands rendez-vous de l'hiver: trois semaines après leur dernière confrontation, le génie suisse du ski Marco Odermatt et la révélation française de la saison Cyprien Sarrazin étaient censés se retrouver samedi en Norvège pour en découdre.

Mais le Français, auteur d'un extraordinaire doublé à Kitzbühel mi-janvier, a subi un "traumatisme au mollet gauche" après une chute vendredi à l'entraînement et est forfait pour le weekend (descente et super-G), a indiqué la Fédération française de ski.

"De nouveaux examens sont en cours", a-t-elle ajouté sans donner plus de précisions.

C'est un énorme coup dur pour le skieur du Dévoluy et pour le clan français qui rêvait plus que jamais de remporter le globe de la descente, du jamais vu depuis Luc Alphand en 1997.

S'il n'avait jamais gagné en descente à l'entame de la saison, "Cyp", 29 ans, partagent depuis fin décembre toutes les victoires dans la discipline reine du ski avec son rival suisse, qui a lui aussi enregistré ses premiers succès dans la spécialité.

Après sept descentes, Odermatt (deux victoires, six podiums dans la spécialité cette saison) est en tête du classement de la discipline avec 516 points, seulement six de plus que le Français (510 points, trois victoires, cinq podiums).

Avec le forfait de Sarrazin, "Odi" a l'occasion de s'assurer le petit globe de la descente dès samedi s'il gagne. Une victoire rapportant 100 points, il serait alors irrattrapable lors des finales à Saalbach en Autriche, et ce même si Sarrazin revient au plus haut niveau d'ici là.

Et même si la piste norvégienne semble mieux convenir aux purs descendeurs comme l'Italien Dominik Paris (quatre fois vainqueur à Kvitfjell), Odermatt qui n'y a jamais fait mieux que 13e peut quand même engranger de précieux points en l'absence de son principal rival.

Rester "éveillé"

Jeudi après le premier entraînement, Sarrazin avait expliqué que la perspective de gagner le globe de la descente était un "petit enjeu" qui le gardait "éveillé" pour la fin de la saison.

Le Français Cyprien Sarrazin vainqueur de la descente de Kitzbühel, le 20 janvier 2024 APA/AFP/Archives

Après la folie du mois de janvier, l'enchaînement des "classiques" du circuit (Bormio, Wengen, Kitzbühel) et les importantes sollicitations médiatiques, les descendeurs se retrouvent désormais dans le calme norvégien, loin des hordes de supporters suisses ou autrichiens.

Et après Kvitfjell, ils n'auront pas l'occasion de recourir avant les finales dans cinq semaines, sauf s'ils s'alignent aussi sur les géants au programme aux Etats-Unis et en Slovénie d'ici là.

C'est l'option qu'avait envisagée Cyprien Sarrazin avant sa chute vendredi et c'est aussi le programme de Marco Odermatt.

Le Suisse, qui a déjà remporté dix victoires cet hiver, principalement en géant où il est invaincu depuis près d'un an, file tout droit vers son troisième gros globe de cristal.

Au classement général, il possède déjà plus de deux fois de points (1.506) que son dauphin Sarrazin (684) dans une saison marquée par les chutes et les fins de saison prématurées de cadors comme Marco Schwarz, Aleksander Aamodt Kilde ou encore Alexis Pinturault.

Programme de la Coupe du monde de ski alpin à Kvitfjell (Norvège):

- samedi 17 février à 12h00: descente hommes

- dimanche 18 février à 12h00: super-G hommes