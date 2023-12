Ski alpin: Shiffrin domine Goggia dans la descente de St-Moritz

Toute en justesse technique, l'Américaine Mikaela Shiffrin a créé la sensation en remportant samedi la descente de St-Moritz (Suisse), sa 91e victoire en Coupe du monde mais la quatrième seulement dans cette spécialité.

La quintuple détentrice du gros globe de cristal, N°1 mondiale pour la troisième saison consécutive, s'est déjà adjugée deux slaloms - sa discipline fétiche - cet automne à Levi puis Killington, et a attaqué les épreuves de vitesse avec une 4e place vendredi dans le super-G de la station grisonne.

Mais avec un dernier succès sur skis longs remontant aux finales de Méribel/Courchevel, en mars 2022, rien ne laissait présager qu'elle coifferait de 15/100e la reine de la spécialité, l'Italienne Sofia Goggia, impérale vendredi en super-G, et rarement dominée en descente dès lors qu'elle reste en piste.

Une autre Italienne complète le podium à 17/100e, la polyvalente Federica Brignonne, qui se hisse au passage à la 2e place du classement général avec 195 points de retard sur Mikaela Shiffrin, devant la Suissesse Lara Gut-Behrami.

"Je me suis sentie très bien avec mon ski mais à la toute fin, j'ai commis une petite erreur et je n'étais pas sûre que le reste de la manche était assez bon pour compenser", a expliqué Mikaela Shiffrin à la chaîne suisse RTS.

Ortlieb et Curtoni blessées

Partie avec le dossard N°3, impeccable dans la longue partie de glisse pourtant promise aux spécialistes de la vitesse, Shiffrin a affiché une moue sceptique à son arrivée, avant de laisser éclater joie et incrédulité après le passage de Goggia.

L'Américaine Mikaela Shiffrin lors de la Descente dames de la Coyupe du Monde de ski alpin à St. Moritz en Suisse le 9 décembre 2023 AFP

"Je suis contente de ma performance, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de descente", a commenté l'Italienne, relevant "quelques erreurs" dont une qui l'a ralentie avant la partie finale.

La course était certes privée de deux favorites blessées la veille: l'Autrichienne Nina Ortlieb, vice-championne du monde de la descente, victime d'une double fracture tibia-péroné après une chute à l'entraînement, et l'Italienne Elena Curtoni, partie dans les filets lors du super-G et touchée au sacrum.

Mais en plus de Goggia, Shiffrin a su battre trois Suissesses très attendues à St-Moritz, Michelle Gisin (8e), Corinne Suter (11e) et Lara Gut-Behrami (13e), respectivement championnes olympiques en titre du combiné, de la descente et du super-G.

"Mon but était de retrouver le rythme, le timing en vitesse. Il y a eu de très bons passages dans le mur et c'est ce que j'étais en train de chercher", a expliqué Lara Gut-Behrami, déjà tournée vers le second super-G dimanche matin.

Côté français, Laura Gauché a pris la 23e place à 1 sec 56 de Mikaela Shiffrin. Anouck Errard, Camille Cerutti et Karen Smadja-Clément n'ont pas pu s'élancer, le jury ayant arrêté la course après 35 dossards en raison de la mauvaise visibilité sur le haut du tracé.