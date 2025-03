Ski: avec le géant, un nouveau globe pour Brignone, succès et 100e podium pour Gut-Behrami

L'Italienne Federica Brignone, meilleure skieuse du monde cette saison, a conquis un nouveau trophée avec le petit globe du géant grâce à sa 2e place de la course des finales de la Coupe du monde à Sun Valley (Idaho, Etats-Unis) mardi.

Brignone a simplement été devancée par la Suissesse Lara Gut-Behrami, qui est montée sur son 100e podium dix-sept ans après son premier sur le circuit.

L'Italienne, déjà sacrée au classement général et victorieuse du trophée de la descente samedi, comptait 20 points de retard sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson avant le géant des finales, le dernier de l'hiver.

La sortie de piste de Robinson dès la première manche, après une faute d'intérieur sur la deuxième partie du tracé, lui a grandement facilité la tâche.

Brignone, 2e temps de la première manche, devait assurer une place parmi les 13 meilleures du jour pour remonter son retard au classement et décrocher le trophée.

Mais comme assurer tranquillement n'est pas le genre de la maison, la skieuse au casque de tigresse a attaqué la pente, prenant des risques, pour une très belle deuxième manche.

"D'un côté je voulais aller à fond pour gagner la course, c'était mon rêve de finir la saison avec une victoire, mais de l'autre côté je sais que si j'étais sortie après une faute j'aurais regretté ça toute ma vie, a-t-elle commenté. Ce n'était pas facile, il y avait des trous, ce n'était pas facile de skier comme je sais le faire, à fond, comme j'ai fait tout l'hiver. C'est la première fois de ma vie que j'ai exulté en coupant la ligne d'arrivée."

L'Italienne Federica Brignone pendant la première manche du slalom géant des finales de Coupe du monde le 25 mars 2025 à Sun Valley dans l'Idaho AFP

"Vivante"

Sacrée championne du monde de la discipline en février à Saalbach (Autriche), l'Italienne âgée de 34 ans a remporté cinq des neuf géants du circuit Coupe du monde cette saison.

Elle décroche le globe de la spécialité pour la deuxième fois après 2020, année où elle avait remporté pour la première fois le classement général, de quoi parachever une saison exceptionnelle, elle qui ne disputera pas le slalom jeudi.

"Jouer des globes comme ça, c'est quelque chose de fou, et c'est quelque chose qui me fait me sentir vivante. L'autre jour, c'est vrai que j'ai perdu contre Lara (en super-G), mais être au départ et jouer une Coupe du monde avec une championne comme elle, ou aujourd'hui contre Alice (Robinson), c'est pour cela que je fais ce sport, et de pouvoir réussir des choses aussi difficiles, c'est quelque chose de spécial."

Déjà deux fois médaillée olympique dans la discipline (bronze en 2018, argent en 2022), Brignone visera l'or l'année prochaine à Milan-Cortina, le seul titre qui manque désormais à son grand palmarès.

Il a fallu une immense Lara Gut-Behrami pour battre l'Italienne avec 14 centièmes de seconde d'avance.

"Plus que les numéros"

La Suissesse âgée de 33 ans, déjà vainqueure du super-G dimanche, a achevé sa saison en beauté avec la 48e victoire de sa carrière, et son 100e podium, plus de 17 ans après le premier en février 2008 à Saint-Moritz (Suisse).

"C'est sûr que c'est un numéro incroyable, mais plus que les numéros, depuis que j'étais petite, le sport c'est vraiment des émotions, c'est partager quelque chose, c'est les moments vécus ensemble, ça m'a toujours motivée quand j'étais petite, a-t-elle réagi. Réussir à transmettre quelque chose, de faire partie avec les autres filles, de l'histoire du ski, c'est encore plus important."

La Suissesse Lara Gut-Behrami dans la 1re manche du slalom géant des finales de Coupe du monde, qu'elle va finalement remporter, le 25 mars 2025 à Sun Valley dans l'Idaho AFP

Elle n'est que la 6e skieuse à atteindre la barre des 100 podiums, un classement officieux dominé par les deux stars américaines Mikaela Shiffrin (156) et Lindsey Vonn (138).

La championne olympique suédoise Sara Hector a complété le podium du jour à 80 centièmes.