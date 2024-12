Ski de bosses: Laffont, un come-back "comme dans un rêve"

Victorieuse dès son retour à la compétition après une pause d'un an il y a quelques jours, la championne olympique 2018 de ski de bosses Perrine Laffont se réjouit de continuer "d'écrire son rêve de petite fille comme elle se l'était promis".

Après son come-back gagnant à Ruka, en Finlande, la Pyrénéenne de 26 ans est de nouveau attendue sur le mur de bosses vendredi, pour une épreuve individuelle, et samedi, pour une course parallèle, à Idre Fjall, en Suède.

"Revenir à la compétition a surement été l'un des plus grands challenges de ma carrière", s'ouvre la quintuple lauréate du globe de cristal et quintuple championne du monde de bosses sur les réseaux sociaux au lendemain de sa reprise victorieuse.

"Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je suis encore au niveau ? Est-ce que je sais encore ce qu'est la compétition ?, énumère-t-elle. Des milliers de questions on traversé mon esprit ces derniers mois."

"Mais je crois qu'on peut dire : we did it ! (on l'a fait !)", se félicite Laffont, "qui s'est régalée à skier, qui a skié avec son coeur et qui continue d'écrire son rêve de petite fille comme elle se l'était promis".

623 jours

"C'est comme dans un rêve", a-t-elle soufflé, les yeux rougis, quand elle s'est imposée après 623 jours sans compétition (depuis mars 2023), devant sa rivale N.1, l'Australienne Jakara Anthony.

Perrine Laffont à la Coupe du monde de ski de bosses sur la piste de Deer Valley à Park City (Utah), le 2 février 2017 Getty/AFP/Archives

Sa décision de repartir pour de bon à l'assaut des murs de bosses a pourtant été "assez tardive", racontait Laffont à l'AFP début octobre, estimant avoir "passé six mois sur douze à (se) reposer". Si elle a repris le chemin de l'entraînement très progressivement depuis mai, sans "pression pour être prête en décembre", "c'est très récemment qu'on s'est dit que tous les feux étaient au vert."

Un an plus tôt, la skieuse ariégoise, "sur les rotules", avait renoncé à la saison 2023/2024 pour "reprendre de la fraîcheur mentale".

"Les batteries étaient à zéro à la fin de l'hiver" 2022/2023, rembobinait celle qui participait déjà aux JO à 15 ans seulement, en 2014 à Sotchi (Russie).

"L'hiver passé, c'était une année sans Championnat du monde et les JO arrivent en 2026, justifiait-elle. Et puis c'était aussi me permettre de digérer ces dix dernières années (de haut niveau). Je sentais que j'avais rebondi après les JO-2022 (et la déception de sa 4e place, ndlr), mais ça m'avait demandé beaucoup. J'avais besoin de couper."

les JO-2030 "dans un coin de la tête"

"Ça a été une bonne année pour me comprendre. Ça faisait dix ans que j'étais dans une spirale, la tête dans le guidon, à ne jamais la relever. Il y avait toujours des nouveaux objectifs. Ce temps off m'a permis d'analyser tout ce qui s'était passé, de le digérer aussi, parce que j'avais le corps et le cerveau qui tiraient. Ça a été une nouvelle compréhension de mes besoins aussi: j'ai tout gagné dans mon sport, on s'est posé la question de ce qu'allait être la suite, qu'est-ce que j'allais vouloir faire après cette année, développait-elle. J'ai une vision un peu plus claire sur le futur, de ce dont j'ai envie et besoin."

Perrine Laffont dans la station de ski des Monts d'Olmes, à Montferrier, le 11 mars 2023 AFP/Archives

A court terme ? Laffont espère "monter crescendo" son niveau et fait des prochains Mondiaux en mars 2025 en Suisse l'objectif N.1 de son hiver de reprise.

A plus long ? "Bien sûr" il y a les JO de Milan Cortina dans quatorze mois. Et ceux de 2030 attribués aux Alpes françaises sont "dans un coin de la tête".

"J'ai pu vivre les Jeux de Paris de l'intérieur cet été. Ça donne envie. J'ai vécu des Jeux en Corée du Sud (2018), en Chine (2022), en Russie (2014), ce n'étaient pas les plus spectaculaires. Des Jeux en France, je ne doute pas que ce sera grandiose".