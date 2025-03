Ski: Federica Brignone quasiment assurée de remporter la Coupe du monde

L'Italienne Federica Brignone est quasiment assurée de remporter à 34 ans pour la deuxième fois la Coupe du monde de ski alpin, après sa victoire dans le second super-G de La Thuile (Italie) vendredi.

Brignone, déjà N.1 mondiale en 2019/20, a devancé sa compatriote Sofia Goggia d'un centième et la Française Romane Miradoli de cinq centièmes.

Elle dispose désormais de 382 points d'avance au classement général sur la Suissesse Lara Gut-Behrami, quatrième à 35/100e vendredi, alors qu'il ne reste plus que quatre épreuves au programme, soit un maximum de 400 points à empocher.

Il faudrait un scénario hautement improbable pour que Brignone soit privée du globe de N.1 mondiale qu'elle a déjà remportée en 2019-20.

Si l'Italienne, impressionnante de régularité cet hiver (14 podiums), ne marque aucun point lors des quatre dernières épreuves de l'hiver, du 22 au 27 mars à Sun Valley, aux Etats-Unis, sa dauphine sera couronnée si elle réalise dans le même temps un incroyable sans-faute en remportant les quatre dernières courses.

De plus, parmi ses quatre dernières course, figure un slalom, discipline dans laquelle Gut-Behrami ne s'est plus alignée en Coupe du monde depuis 2017.

A voir l'émotion dans l'aire d'arrivée de Brignone, qui vit à une dizaine de kilomètres de La Thuile, et de sa mère Maria Rosa Quario, elle-même ancienne skieuse en Coupe du monde dans les années 1980, il ne fait guère plus de doute sur l'issue de la saison.

L'Italienne qui aura 35 ans le 14 juillet, va devenir la skieuse la plus âgée, hommes et femmes confondus, à remporter la Coupe du monde.

Elle va vraisemblablement battre le précédent record féminin de Gut-Behrami qui avait 32 ans et onze mois lorsqu'elle a été sacrée en 2023/24, tandis que le doyen des N.1 mondiaux chez les hommes, l'Autrichien Stefan Eberharter, avait 33 ans et douze mois lors de son second sacre en 2002/03.

Il y a cinq ans, Brignone était devenue la première Italienne à remporter la Coupe du monde féminine, quasiment en catamini, en pleine pandémie de coronavirus qui avait écourté la saison.

Cette fois, même si l'Américaine Mikaela Shiffrin, longtemps blessée et toujours perturbée mentalement par une chute à Killington (Etats-Unis) en novembre, n'a pas pu défendre toutes ses chances, Brignone, fille d'une ancienne slalomeuse en Coupe du monde et d'un moniteur de ski, a dominé la concurrence de bout en bout.