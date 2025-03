Ski: la Suisse de Meillard et Odermatt triomphe lors du géant des finales

Exceptionnels toute la saison, les skieurs suisses ont de nouveau brillé avec un succès de Loïc Meillard lors du géant des finales de la Coupe du monde devant Marco Odermatt mercredi à Sun Valley (Idaho, Etats-Unis).

Odermatt était déjà assuré avant la course de soulever le petit globe de la spécialité, après avoir déjà gagné le classement général et les trophées en descente et en super-G.

"Odi" ne laisse que les miettes à ses adversaires, qui pourront s'expliquer sans lui jeudi lors du slalom, l'ultime course de la saison de Coupe du monde, au programme avec un slalom féminin.

Mais avant de partir skier en Alaska pour les vacances, le crack du canton du Nidwald, âgé de 27 ans, n'a pas voulu rester sur une vilaine première manche qui l'avait repoussé à la 7e place provisoire.

Odermatt s'est déchaîné sur le second tracé (meilleur chrono) malgré une neige abîmée par le soleil et les températures élevées (environ 16 degrés) qui enveloppent la bien nommée station de Sun Valley depuis le début de semaine.

Le Suisse n'a été battu que par son compatriote Loïc Meillard, exceptionnel, qui semble d'ailleurs être le seul skieur à pouvoir lui contester dans les prochaines années sa suprématie au classement général (quatre succès de suite, comme au classement du géant).

Impérial dès la première manche, Meillard est resté très propre en deuxième manche pour s'imposer avec une immense marge de 95 centièmes sur son coéquipier.

Le Norvégien Henrik Kristoffersen a complété le podium à 1 sec 14.

Le Suisse Marco Odermatt à l'issue de la seconde manche du slalom géant à Sun Valley dans l'Idaho aux Etats Unis le 26 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Meillard, avec son 7e succès en Coupe du monde, le 3e de l'hiver, a marqué les esprits avant la bataille qui s'annonce jeudi pour le petit globe du slalom, spécialité dont il est champion du monde.

Le Suisse espère combler un retard de 47 points sur Kristoffersen, déjà trois fois vainqueur de ce trophée.

Plus loin mais mathématiquement dans la course, le Français Clément Noël devra gagner jeudi et espérer que Meillard fasse au mieux 3e, et que Kristoffersen fasse au mieux 16e, pour s'emparer de son premier globe.

"Ce serait hyper présomptueux de dire que je joue le globe", a indiqué à l'AFP Noël, qui a pris des repères en participant au géant mercredi (sortie en deuxième manche).

"La neige n'est quand même pas très bonne, les conditions sont vraiment moyennes, ça a beaucoup cassé en première manche, la deuxième manche c'est assez mou, il fait très chaud, donc voilà on essaye de s'adapter au mieux, mais ce n'était pas facile (...) Malheureusement je suis sorti un peu vite en deuxième manche mais j'ai pris des informations pour demain (jeudi), ce sera une course qui sera encore différente mais qui sera difficile je pense", a-t-il commenté.

Son compatriote Léo Anguenot a pris la 12e place à 2 sec 47, Thibaut Favrot la 16e à 3 sec 37.