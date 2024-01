Ski: l'Allemand Linus Strasser double à Schladming, Clément Noël 3e

Trois jours après son succès entre les piquets à Kitzbühel, le skieur allemand Linus Strasser a doublé la mise mercredi soir en remportant le slalom nocturne de Schladming en Autriche.

Le champion olympique français Clément Noël, vainqueur à Schladming l'an passé, a pris quant à lui la troisième place pour s'offrir son deuxième podium de l'hiver.

Dans une ambiance survoltée malgré le vent et la pluie, Strasser, 31 ans, a signé son cinquième succès en Coupe du monde et son deuxième en trois jours. Déjà en tête après la première manche, il a résisté dans la seconde manche pour devancer à l'arrivée le Norvégien Timon Haugan (+ 28 centièmes) et Clément Noël (+ 1 sec 02).

C'est la deuxième fois que l'Allemand s'impose dans cette course qu'il avait déjà remportée en 2022. A l'arrivée, il a été acclamé par des dizaines de milliers de spectateurs autrichiens déchaînés après une grosse semaine de festivités entre les courses de Kitzbühel (deux descentes, un slalom) la semaine dernière et celles de Schladming avec le géant mardi soir et le slalom mercredi soir.

Le Norvégien Timon Haugan pendant le slalom de Coupe du monde de Schladming le 24 janvier 2024 AFP

Déçu après sa sortie de piste dimanche à Kitzbühel, Clément Noël a réussi à rebondir mercredi pour prendre la troisième place. Le Vosgien, qui n'a plus gagné en Coupe du monde depuis un an tout pile et le slalom de Schladming en janvier 2023, a enchaîné des résultats irréguliers depuis le début de l'hiver, entre bonnes performances (2e à Madonna, 4e à Wengen et 3e à Schladming) et sorties de pistes comme à Adelboden ou à Kitzbühel.

Feller toujours en tête

"C'était pas facile pour moi après Kitzbühel", a confié Clément Noël après sa course. Je ne voulais pas faire la même erreur (...) donc je suis content de m'en être sorti, d'arriver en bas et de faire un podium. C'est bon pour ma confiance".

"Il faut que j'essaye d'arrêter de me prendre la tête avec les résultats et que je fasse mon ski", a-t-il ajouté.

Après six slaloms depuis le début de l'hiver, l'Autrichien Manuel Feller, cinquième dimanche devant son public, reste en tête du classement de la spécialité (440 points) grâce à ses trois victoires entre les piquets cette saison. Linus Strasser est deuxième (308 points).

Le Français Clément Noël dans l'aire d'arrivée du slalom de Coupe du monde de Schladming le 24 janvier 2024 AFP

Au classement général, le génie suisse du ski Marco Odermatt reste largement en tête avec 1256 points.

Autre français qualifié pour la seconde manche, Steven Amiez, qui avait signé dimanche à Kitzbühel son meilleur résultat en Coupe du monde en prenant la 6e place, a terminé 18e mercredi.

La Coupe du monde de ski alpin se poursuit samedi et dimanche pour les spécialistes des épreuves de vitesse, avec deux super-G au programme à Garmisch en Allemagne.