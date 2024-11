Ski: l'Américaine Lindsey Vonn va tenter un retour en Coupe du monde

La rumeur enflait et a été confirmée jeudi: la star du ski américaine Lindsey Vonn, championne olympique en 2010, va tenter à 40 ans "de retrouver la compétition", plus de cinq ans après avoir mis fin à sa carrière.

A 15 mois des Jeux olympiques italiens de Milan Cortina, le cirque blanc va ainsi retrouver une autre de ses légendes, après le retour sur les pistes en octobre de l'Autrichien Marcel Hirscher.

"J'ai hâte de retrouver l'équipe et de continuer à partager mon expérience du sport", a indiqué Vonn citée jeudi dans un communiqué de la fédération américaine.

Si elle ne donne pas de date précise de retour, Vonn a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'elle partait s'entraîner avec l'équipe américaine de ski dans le Colorado, où débutera la saison de vitesse le mois prochain à Beaver Creek (descente le 14 décembre, super-G le 15 décembre).

Lindsey Vonn avait mis fin à sa carrière à 34 ans lors des championnats du monde d'Are (Suède) en février 2019 avec huit médailles mondiales dont deux titres (descente et super-G en 2009), trois podiums olympiques (or en descente en 2010) et ce qui était alors le record de victoires en Coupe du monde pour une femme (82), depuis dépassé par sa compatriote Mikaela Shiffrin (97).

Un nouveau genou

L'Américaine Lindsey Vonn lors de l'entraînement de la descente aux Mondiaux de Are, en Suède, le 4 février 2019 AFP

C'est surtout un "corps brisé au-delà du raisonnable", après une énième blessure, qui avait poussé la spécialiste des épreuves de vitesse à raccrocher les skis. En février 2013, elle avait notamment subi une rupture ligamentaire au genou droit et fracture du plateau tibial qui l'avait privé des Jeux en 2014.

Vonn a pu reprendre le ski "sans douleur" cet été après une nouvelle opération au genou droit au printemps. Victime de dégénérescence tricompartimentale du genou, une partie a été remplacée par une prothèse en titane pour mettre fin aux douleurs.

Depuis, elle a multiplié les publications de ses séances en salle de gym, puis les skis aux pieds.

"J'avais un sourire si large (quand j'ai repris le ski) qu'il dépassait de mon casque", a raconté la skieuse au New York Times, dans une interview publiée jeudi.

"J'essaye de ne pas aller trop vite", précise-t-elle. "Mais, bien sûr, que j'ai des ambitions (...). Mon objectif est de profiter et j'espère que ça me mènera jusqu'à la Coupe du monde."

Depuis sa retraite, Lindsey Vonn était restée proche du monde du ski. En janvier 2023, elle avait même dévalé dans le cadre d'une vidéo promotionnelle la mythique descente de Kitzbühel, la Streif, réservée au circuit masculin.

Comme Hirscher

Avec Vonn, le ski alpin retrouve une star qui avait su dépasser le cadre de son sport jusqu'aux tapis rouge et Unes de magazines. Elle avait un temps entretenu une liaison avec le golfeur vedette Tiger Woods.

La skieuse américaine Lindsey Vonn, lors de la 32e cérémonie des ESPY Awards, qui récompense tous les ans les meilleurs sportifs de l'année, à Los Angeles, le 11 juillet 2024 AFP

Sous un vernis glamour, Vonn, quatre fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde (en plus de 16 petits globes) incarne une icône "girl power", elle qui avait demandé pendant des années -sans succès- à tester la compétition avec les hommes.

Depuis plusieurs semaines, la rumeur enflait quant à un retour de l'ancienne gloire du ski, vue en forme à l'entraînement à Sölden (Autriche) après un séjour studieux sur les pistes en Nouvelle-Zélande.

Son annonce intervient après celle d'une autre légende du ski: Marcel Hirscher. L'Autrichien âgé de 35 ans, qui représente désormais les Pays-Bas, avait aussi mis fin à sa carrière en 2019 et a effectué son retour sur le circuit mondial le mois dernier à Sölden, avec le géant d'ouverture de la Coupe du monde.

Comme Hirscher, Vonn pourra bénéficier pour son retour d'une "wild card" (invitation) réservée aux anciens champions du sport lui permettant de retrouver la compétition avec un dossard correct, sans s'inquiéter de son classement mondial qui régit normalement l'ordre de départ et donc les conditions de la piste au moment de leur passage.