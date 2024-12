Ski: Odermatt devant Sarrazin à Beaver Creek, le duel reprend!

Le duel haletant de l'hiver dernier entre Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin a repris samedi avec la victoire du Suisse juste devant le Français lors du super-G de Beaver Creek (Colorado, États-Unis).

Les deux skieurs avaient offert un spectacle ébouriffant l'hiver dernier en descente, et parfois en super-G, se partageant les succès, skiant sur un fil sur les pentes les plus dures du monde.

"Il n'y a pas que lui mais c'est cool de retrouver ces sensations et de se chamailler avec Marco, ce sont des bons moments qui resteront gravés à vie, avec un mec aussi fort et aussi sympa", a souri Sarrazin.

Les deux artistes ont de nouveau sorti des trajectoires folles samedi pour dompter la "Birds of Prey" et un tracé difficile qui a piégé de nombreux concurrents.

Sarrazin, auteur d'une faute dès les premières secondes, a indiqué avoir skié "full gaz" (à fond), prenant tous les risques, avant de se tapoter le casque dans l'aire d'arrivée, exténué.

"J'ai mis du temps à digérer la déception d'hier (vendredi, 9e de la descente), ça m'a vraiment touché. J'avais mal au genou ce matin, je ne me sentais pas très bien, pas en confiance. Ma faute dès la deuxième porte m'a mis dans la course."

Cyprien Sarrazin lors du super-G de Beaver Creek, aux États-Unis, le 7 décembre 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Ça me soulage, c'est bon pour la confiance, même si ce n'était pas parfait. Marco Odermatt aussi m'a dit qu'il n'avait pas eu les meilleures sensations sur une course pas facile. On a skié sur un fil c'est ce qu'il fallait", a ajouté la révélation de l'hiver dernier.

Parti trois dossards après Sarrazin, Marco Odermatt a une nouvelle fois fait le spectacle, parvenant à chaque fois à rattraper de petites erreurs qui ne lui font pas perdre sa vitesse folle, devançant Sarrazin de 18 centièmes de seconde seulement.

Le Suisse, triple tenant du titre du gros globe de cristal, a ainsi conquis son 38e succès en Coupe du monde, le 13e en super-G, à 27 ans, pour un 73e podium en 152 départs.

"Après ma sortie de piste lors du géant de Sölden (Autriche, fin octobre), ce week-end était très important pour moi. Deux podiums dont une victoire, je prends, ça va me donner de l'énergie pour le géant demain (dimanche)", a commenté Odermatt.

L'Autrichien Lukas Feurstein a créé la surprise à la 3e place (à 47/100e), pour un premier podium à 23 ans.

De retour après une grave blessure à une cheville en janvier, Alexis Pinturault a réussi sa reprise avec une 10e place à 1 seconde 05, après avoir fait l'impasse sur la descente vendredi.

Florian Loriot (26 ans) a pris la 13e place, son meilleur résultat sur le circuit principal. Matthieu Bailet est 20e, Blaise Giezendanner 24e et Nils Alphand 30e.

Un géant est prévu dimanche dans la station américaine.