Ski: Odermatt triomphe sur le géant de Palisades Tahoe et remporte son troisième gros globe de cristal

Le génie suisse du ski Marco Odermatt a remporté samedi le géant de Palisades Tahoe aux Etats-Unis et est assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde de ski alpin pour la troisième année consécutive.

En devançant le Norvégien Henrik Kristoffersen (+ 12 centièmes) et l'Américain River Radamus (+ 1 sec 37) à l'issue d'une course folle, "Odi" s'est offert sa 35e victoire en Coupe du monde, sa 11e cet hiver, et son 10e succès consécutif en géant.

Impérial dans sa discipline favorite cette saison (sept victoires en sept courses), le prodige suisse de 26 ans peut réaliser le grand chelem dans la spécialité s'il remporte les quatre géants encore au programme d'ici la fin de l'hiver, un exploit qui n'a pas été réalisé depuis 45 ans et la légende suédoise Ingemar Stenmark.

En attendant, il peut déjà célébrer son troisième gros globe consécutif. En remportant les 100 points de la victoire samedi, il a désormais 1001 points d'avance sur son dauphin au classement général, l'Autrichien Manuel Feller, huitième samedi.

C'est tout juste, au point près, ce qu'il lui fallait pour être irrattrapable au classement général quoiqu'il arrive d'ici la fin de la saison (il reste 10 courses).

"C'était ultra serré, je n'avais pas les meilleures sensations sur les skis mais je savais qu'à la fin, dans le dernier secteur, je pouvais skier vite et c'est ce que j'avais besoin de faire aujourd'hui", a-t-il réagi.

Déjà en tête de la première manche, Odermatt a dû s'employer jusqu'au bout pour résister à Kristoffersen, auteur d'une superbe course pour s'offrir son deuxième podium de l'hiver.

Si le gros globe est acquis, Odermatt peut entrer encore un peu plus dans l'histoire de son sport cet hiver. En plus du gros globe, il est également bien parti pour remporter les classements des trois disciplines auxquelles il participe (géant, super-G et descente).

La Coupe du monde de ski se poursuit dimanche avec un slalom dans la station californienne.