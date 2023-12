Slalom géant d'Alta Badia: Odermatt domine la première manche

Le Suisse Marco Odermatt lors de la première manche du second slalom géant d'Alta Badia, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, le 18 décembre 2023

Le Suisse Marco Odermatt, vainqueur dimanche du premier slalom géant d'Alta Badia, a dominé la première manche du second géant programmé dans la station italienne des Dolomites, lundi.

Odermatt, qui compte trois succès sur la piste de la Gran Risa et totalise depuis dimanche 26 victoires sur le circuit mondial, devance le Croate Filip Zubcic de 87/100e et l'Autrichien Marco Schwarz de 95/100e.

Il s'agit du même podium provisoire que dimanche, mais avec une avance nettement supérieure en faveur d'Odermatt, qui devançait Zubcic et Schwarz de 31 et de 36/100e après le premier tracé.

Le Suisse de 26 ans, vainqueur des deux dernières éditions de la Coupe du monde et leader du classement général, est le roi incontesté du slalom géant.

Champion olympique et du monde de la spécialité, il a remporté les cinq derniers géants de Coupe du monde, égalant la série des légendes Marcel Hirscher et Ingemar Stenmark, et peut donc établir un nouveau record en cas de succès après la deuxième manche dont le départ sera donné à 13h30.

Le Croate Filip Zubcic lors de la première manche du second slalom géant d'Alta Badia, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, le 18 décembre 2023 AFP

Le Français Alexis Pinturault a signé le cinquième chrono de cette première manche, avec un retard conséquent d'1 sec 49/100e.

Le Norvégien Henrik Kristoffersen, champion du monde 2019 de la spécialité, est déjà relégué à tout juste deux secondes, un retard synonyme de 7e place après le passage des trente premiers concurrents.

Nouvelle sensation de la spécialité, l'Andorran Joan Verdu, 3e à Val d'Isère début décembre et 5e à Alta Badia dimanche, est parti à la faute sur un tracé pourtant réalisé par son entraîneur et a été contraint à l'abandon.