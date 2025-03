Snowboardcross: avec Bozzolo et Pereira de Sousa, les Français répondent présent aux Mondiaux

Avec les médailles de Loan Bozzolo (argent) et Julia Pereira de Sousa (bronze), le snowboardcross français a mis fin à huit années de disette aux Championnats du monde, vendredi après-midi sous le soleil de St. Moritz (Suisse).

Depuis le titre de Pierre Vaultier et la médaille d'argent de Chloé Trespeuch en 2017 à Sierra Nevada (Espagne), les Français avaient manqué le podium lors des trois dernières éditions des Mondiaux. Cet hiver, ils ont multiplié les podiums en Coupe du monde, avec des victoires pour Julia Pereira de Sousa, Aidan Chollet, Léa Casta et Loan Bozzolo.

Monté sur le podium à trois reprises sur les quatre dernières courses de Coupe du monde, Loan Bozzolo est arrivé dans les Grisons suisses avec le plein de confiance, après sa victoire la semaine dernière à Montafon (Autriche).

Quatrième temps des qualifications jeudi, il a franchi les huitièmes, les quarts et les demies vendredi. En grande finale, il a su se montrer patient face aux deux Autrichiens Alessandro Hämmerle, champion olympique en titre à Pékin en 2022, et Jakob Dusek, champion du monde en titre en 2023 à Bakuriani (Géorgie), partis en tête.

Le snowboardeur de Saint-Gervais (comité du Mont-Blanc), a profité du contact entre les deux Autrichiens dans le dernier virage pour se faufiler et prendre la médaille d'argent, derrière le Canadien Eliot Grondin.

En 2017, pour sa cinquième course au plus haut niveau (45e place), Bozzolo avait vécu de l'intérieur l'unique sacre mondial de Pierre Vaultier, double champion olympique (2014, 2018).

Pereira de Sousa, pour son père

Loan Bozzolo célèbre sa médaille d'argent à l'arrivée de la finale de snowboardcross des Championnats du monde, à St Moritz, en Suisse, le 28 mars 2025 AFP

"Je le regardais, je me disais que c'était énorme et je me demandais comment c'était possible d'être aussi fort. Je m'en suis inspiré, merci Pierre! Parce que c'est une légende. Aujourd'hui, je suis juste trop content de rivaliser avec un si haut niveau. C'est magique", a réagi Bozzolo au micro de la chaine L'Equipe après la course.

Chez les femmes, tous les regards français étaient tournés vers Léa Casta, phénomène de précocité qui est encore à la lutte à seulement 19 ans pour remporter la Coupe du monde de snowboardcross. Elle a toutefois été surprise en demies et à dû se contenter de la 5e place.

Les espoirs se sont alors dirigés vers Julia Pereira de Sousa, vice-championne olympique en 2018 à Pyeongchang alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle effectue un retour au premier plan cet hiver, avec quatre podiums lors des quatre dernières courses de Coupe du monde, dont deux victoires à Gudauri (Géorgie) et Montafon.

(De gauche à droite) l'Italienne Michela Moioli, la Britannique Charlotte Bankes et la Française Julia Pereira de Sousa en finale des Championnats du monde de snowboardcross, à St Moritz, en Suisse, le 28 mars 2025 AFP

Après un départ canon, elle a vu l'Italienne Michaela Moioli, qui l'avait devancé en 2018 à Pyeongchang, et la Britannique Charlotte Bankes, lui passer devant, franchissant la ligne d'arrivée en troisième position pour une médaille de bronze en hommage à son père décédé fin février.

"Avant chaque départ, je regardais vers le ciel et je le suppliais de m'aider et de souffler fort dans mon dos. C'est sûr qu'il est avec moi. Ça fait deux mois qu'il est parti, donc j'ai beaucoup beaucoup pensé à lui depuis le réveil de ce matin, j'espère qu'il me voit de tout là haut", a-t-elle commenté au micro de la chaîne L'Equipe après la course.

Samedi, les Français seront favoris pour le titre mondial de l'épreuve par équipes mixtes, avec deux duos engagés, dont la composition n'a pas encore été communiquée, dans une épreuve au programme olympique l'année prochaine sur les pistes de Livigno pour les JO-2026 de Milan/Cortina.