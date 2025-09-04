Stade Français, AS Monaco, Milan AC... pourquoi les États africains multiplient les partenariats avec des clubs européens

La Côte d'Ivoire devient le principal sponsor du Stade Français, club du Top 14. Les joueur de rugby porteront sur leur maillot le logo "Sublime Côte d'Ivoire". La République du Congo s'est elle rapprochée de l'Olympique Lyonnais, le club de football. Les Gones ont dévoilé sur leur tunique le logo "Destination Congo Brazzaville". Ces derniers mois la RD Congo a lié des partenariats avec des clubs prestigieux comme l'AS Monaco, le FC Barcelone et le Milan AC et ceci pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Pourquoi ces pays africains nouent ces partenariats dans le sport ?

Thierry Lombard, le directeur général du Stade Français et le ministre du tourisme de la Côte d'Ivoire Siandou Fofana signent l'accord de sponsoring "Sublime Côte d'Ivoire". Crédit Stade Français.

Après le football, le rugby. La Côte d'Ivoire vient donc de signer un partenariat avec le Stade Français, club plusieurs fois sacré champion de France de rugby. Dans les beaux salons du stade Jean Bouin à Paris, ce 2 septembre, on sort le champagne. "Nous sommes fiers que la Côte d’Ivoire devienne le partenaire majeur du Stade Français Paris, aux côtés de nos équipes masculines et féminines", s'enthousiasme Thierry Lombard, directeur général du Stade Français.

Coté ivoirien, l'objectif est clairement affiché: faire venir les touristes dans le pays. "Ce partenariat avec le Stade Français Paris marque une étape majeure dans la stratégie d’internationalisation de la destination Sublime Côte d’Ivoire", explique le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana.

"Sublime Côte d'Ivoire" est l'organisme chargé de promouvoir le tourisme vers le pays. Sur le site de l'agence, on met en valeur les paysages du pays Sénoufou, la route des rois ou la route des Eléphants. Après une longue crise politico-militaire de 2002 à 2011 et une lente reconstruction, le pays veut enfin changer son image et attirer les touristes. L'activité touristique renaît progressivement.

Plus de 2,2 millions de personnes ont visité la Côte d'Ivoire en 2024. En 2012, ce chiffre n'était que de 300 000 personnes. Plus de 114 infrastructures hôtelières ont été reconstruites après la guerre civile. Une compagnie nationale a été recréée avec des dessertes directes vers l'Europe.

Le montant du contrat entre l'État ivoirien et le club parisien n'a pas été communiqué. Il court sur trois ans. Le club a surtout pour obligation de vendre l'image de la Côte d'Ivoire sur son maillot mais également sur les réseaux sociaux.

L'équipe du stade français avec le logo "Sublime Côte d'Ivoire". Credit : Stade Français.

Réseaux sociaux, image de marque, logo sur les maillots... Ces exigences reviennent sur tous les contrats que les pays africains ont signé ces dernières semaines avec des clubs professionnels européens, surtout dans le football. La RD Congo a ouvert le bal cette année, en juin dernier, en signant un contrat avec l'AS Monaco sur trois ans. Montant de l'accord : 4,8 millions d'euros. L'AS Monaco s'engage à promouvoir l'image de la RD Congo sur ses réseaux sociaux. Le gouvernement congolais a multiplié ces accords avec le FC Barcelone et le Milan AC.

RD Congo "au coeur de l'Afrique"

Pour le partenariat avec le club milanais c'est le ministère du Tourisme congolais et non le ministère des Sports qui a porté le projet. Et là l'exigence est la même. Le club milanais doit promouvoir l'image de la RD Congo "au coeur de l'Afrique".

Paul Pogba, nouvelle recrue de l'AS Monaco, porte le logo "RD Congo, au coeur de l'Afrique" sur la manchette de son maillot. Crédit : AS Monaco.

Un pays est pionnier dans ces partenariats : le Rwanda du président Kagame. En 2018, le gouvernement rwandais à travers l'agence chargée de promouvoir le tourisme, "Visit Rwanda", signe un contrat de sponsoring avec le club londonien de Premier League. Paul Kagame est un fan d'Arsenal et le club a une vrai côte d'amour en Afrique de l'Est depuis les années Wenger (entraîneur de 1996 à 2018).

L'objectif est alors de changer l'image du pays marquée par le génocide des Tutsi de 1994 et de faire venir les touristes. Le ticket d'entrée était élevé. Un peu plus de 30 millions de livres pour trois saisons.

"Il y a eu une certaine opposition, des réticences au début de ce sponsoring. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce club anglais. Mais ce partenariat a eu des effets sur la progression du tourisme dans le pays et les réticences se sont atténuées" constate Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du sport.

Max Dowman d'Arsenal contre Liverpool le 31 août dernier face à Liverpool porte le logo "Visit Rwanda" sur la manche de son maillot. AP.

Début 2020, quinze mois après la signature de l'accord avec Arsenal, le Conseil du développement du Rwanda (RDB) révélait les retombées du contrat avec le club du nord de Londres. Pour l'année 2018, la fréquentation touristique dans le pays avait augmenté de 42%. Plus de 1,7 million de touristes étrangers, Européens mais aussi Africains (essentiellement du Nigeria et du Kenya), se sont alors rendus dans le pays.

"Avant la signature du partenariat, 71% des millions de fans d'Arsenal dans le monde ne considéraient pas le Rwanda comme une destination touristique. À la fin de la première année du partenariat, la moitié des fans d'Arsenal considéraient le Rwanda comme une destination à visiter", expliquait alors la directrice de Visit Rwanda en 2020, Belise Kariza.

Le tourisme un secteur structurant de l'économie rwandaise

Et d'ajouter : "Il n'y a rien que vous puissiez faire, même une publicité à la télévision ne peut pas vous donner autant d'accès en termes de téléspectateurs." Kigali a poursuivi cette démarche. Le PSG, le FC Bayern et l'Atlético Madrid ont ensuite signé des contrats "Visit Rwanda".

Pour cause de pandémie, le chiffre du nombre de touristes étrangers est tombé à un peu plus de 400 000 visiteurs en 2021. En 2024, plus de 1,3 million de visiteurs étrangers se sont rendus dans le pays des mille collines. Le tourisme, au même titre que d'autres pays africains comme la Tunisie, est désormais une activité structurante de l'économie du pays. Plus de 13% de la richesse du pays vient de ce secteur.

"Les autorités en RD Congo ne l'avoueront jamais mais ils veulent reproduire ce que la Rwanda a pu faire avec Visit Rwanda", explique Jean-Baptiste Guegan, le géopolitologue du sport. Les parcs naturels, tout comme au Rwanda, ne manquent pas comme celui des Virunga ou le parc national de la Garamba.

Des lieux éloignés des zones de conflit de l'est du pays. Mais faute d'infrastructures, le pays n'accueille pour l'instant que quelques dizaines de milliers de touristes par an. En 2022, le nombre de touristes était de 28 000 personnes. En 2015 ce chiffre n'était que de 110 000. La RD Congo, sous-continent de l'Afrique, n'est classée qu'à la 83ème place des pays les plus visités.

"Si les contrats de sponsoring de plusieurs millions de dollars n'apportent rien de concret, la société civile congolaise se demandera pourquoi ne pas investir cet argent dans des infrastructures publics comme des hôpitaux par exemple. La questions des moyens pour lutter contre les inégalités de développement se posera", ajoute l'expert des stratégies d'influence dans le sport.

Des clubs comme Lyon pour le football pour la République du Congo ou le rugby avec Stade Français pour la Côte d'Ivoire ont promis de développer le sport dans les pays avec qui ils ont noué des partenariats. Le terme de "développement" du football est souvent repris dans les discours des clubs mais sans que des précisions soient réellement apportées.

L'AS Monaco s'est dite prête à faire venir jouer son équipe en RD Congo mais pour chaque déplacement le gouvernement devra débourser un peu plus de 200 000 euros. Seul le Bayern Munich a réellement développé un centre de formation et de détection des jeunes talents locaux, au Rwanda à Kigali.

Ces contrats, notamment en RD Congo ou en République du Congo suscitent la polémique chez les acteurs locaux du ballon rond. Le football de club connait une grave crise en Afrique centrale. Pour la saison 2024-2025 le championnat en République du Congo a été abandonné faute de moyens. En 2023, le championnat de RD Congo avait été également annulé.

René Mukalay, journaliste sportif congolais, interrogé par TV5MONDE ne cachait pas sa colère. "Le football congolais est mort. Il y a un vrai problème d'organisation, d'infrastructures, de formation et d'argent. Et un ministre a convaincu le gouvernement qu'il fallait mettre plusieurs millions d'euros pour mettre le nom de la RDC sur la vareuse de l'AS Monaco. C'est une blague", pestait le journaliste.

Pourquoi le projet de sponsoring avec l'AS Monaco fait réagir en RD Congo

Ces contrats sont au coeur d'une bataille géopolitique d'image entre pays rivaux. En mars dernier la ministre des Affaires étrangères de RD Congo Thérèse Kayikwamba Wagner demandait aux clubs d'Arsenal, du PSG et de Bayern de cesser leur partenariat avec le Rwanda de Paul Kagame, "taché de sang".

Le Rwanda de Paul Kagame soutient le M23, milice armée coupable d'exactions, de massacres et de viols selon l'ONU. Didier Budimbu ministre congolais des Sports compte ainsi sur la vitrine médiatique du FC Barcelone pour que le public sache "qu'il y a eu trop de victimes dans l'est du pays à cause du Rwanda". Le Bayern Munich a lui mis fin à son contrat "Visit Rwanda" qui lui rapportait 5 millions d'euros par an et a décidé de recentrer son activité au Rwanda sur son centre de formation à Kigali.