Starligue de hand: le roi PSG menacé par une concurrence exacerbée

Le joueur international français du PSG Elohim Prandi lors d'un match de Starligue contre Aix-en-Provence, le 31 mai 2024 à Paris

Champion de France ces onze dernières saisons mais profondément renouvelé à l'intersaison, le Paris Saint-Germain Handball aborde le nouvel exercice qui débute vendredi sous la menace d'une concurrence féroce, entre des Nantais qui ont misé sur la stabilité et des Montpelliérains plus expérimentés.

La couronne du roi parisien vacille depuis trois ans, sans toutefois tomber. Mais le club a changé de chancelier cet été, confiant son destin au Danois Stefan Madsen, double finaliste de la Ligue des champions avec Aalborg (2021 et 2024), après sept années sous le patronage de l'Espagnol Raul Gonzalez.

Ce changement sur le banc se double d'une régénération de l'effectif. Notamment sur la base arrière (arrivées du Croate Mateo Maras, de l'Egyptien Abdelrahman Abdou et du nouvel international français Noah Gaudin), en défense (recrutement de l'ex-montpelliérain Karl Konan) et au poste de gardien (départ d'Andreas Palicka).

Sur le papier, l'effectif parisien paraît plus équilibré que la saison passée, même si la grave blessure à un genou en préparation d'Emil Mellegaard, le nouvel ailier gauche suédois, constitue déjà un caillou dans sa chaussure.

Mais la méthode danoise pourrait prendre du temps à infuser, le nouvel entraîneur en est conscient: "Quand on est une équipe aussi nouvelle et avec autant de nouveaux joueurs, il est important de construire un langage commun. Nous devons aussi apprendre à nous connaître les uns les autres."

Elohim Prandi évoque lui une saison de "transition".

"Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver, un demi-centre, un arrière droit, un arrière gauche, et sur une base arrière ça compte beaucoup. Et un staff aussi, qui a peut-être une vision différente de ce que la plupart des joueurs déjà au club ont connu", développe l'international.

"Cela demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'implication et de rigueur pour vite s'approprier la vision des coaches, pour être le plus rapidement prêts à ce début de saison", ajoute-t-il.

La défaite, samedi dernier, en finale du Trophée des champions contre Montpellier (29-23), a rappelé aux Parisiens le chemin qu'il reste à parcourir. Mais le contenu est à relativiser au sortir de la traditionnelle et fatigante tournée d'avant-saison au Japon. D'autant que, l'année dernière, le PSG avait déjà subi la loi de Nantes (36-29) sur cette compétition, avant d'être sacré champion de France neuf mois plus tard.

Stabilité à Nantes

Le capitaine de Nantes, Valero Rivera, lors du Final 4 de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, le 15 juin 2025 à Cologne AFP/Archives

Dauphins du PSG ces deux dernières saisons, les Nantais veulent enfin "essayer de passer ce cap de gagner le championnat", selon leur emblématique capitaine Valero Rivera.

Le "H" pourra s'appuyer sur un effectif qui a conservé ses éléments majeurs et qui a été renforcé par le meneur de jeu espagnol Ian Tarrafeta.

"On a misé cette année sur la stabilité. Mais parfois, renouveler l'équipe amène un enthousiasme nouveau", nuance l'entraîneur nantais Grégory Cojean.

Une stratégie adoptée par Montpellier, où six arrivées (pour huit départs) ont été enregistrées, notamment sur la base arrière où des joueurs expérimentés comme le Croate Zvonimir Srna, le Suédois Jack Thurin ou l'Espagnol Agustin Casado, ont étoffé les rangs.

Le MHB entend a minima retrouver la Ligue des champions en terminant à l'une des deux premières places du championnat national. En mai, le club occitan s'était ouvert l'appétit en remportant la Coupe de France face au PSG. Un crime de lèse-majesté venu récompenser la première saison d'Erick Mathé et offrir aux Montpelliérains un premier titre en sept ans.