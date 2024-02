Stefano Cusin : « La Côte d'Ivoire n'avait plus rien à perdre »

Image HZK - LGDC

Sélectionneur des Comores, Stefano Cusin était présent en Côte d'Ivoire pour suivre la CAN. Le technicien italien nous fait partager son analyse de cette trente-quatrième édition riche en buts et en rebondissements jusqu'à la victoire finale du pays organisateur.