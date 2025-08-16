Supercoupe Franz-Beckenbauer: Kane s'offre un deuxième trophée avec le Bayern

Les joueurs du Bayern brandissent le trophée de la Supercoupe Franz-Beckenbauer, le 16 août 2025 à Stuttgart

Grâce notamment à un but de son attaquant Harry Kane, le Bayern est allé remporter la Supercoupe Franz-Beckenbauer sur la pelouse de Stuttgart (2-1), lançant sur de bonnes bases sa saison, avec un deuxième trophée pour l'international anglais.

Trois mois après avoir remporté le championnat d'Allemagne pour sa deuxième saison en Bavière, Harry Kane a ajouté un deuxième trophée collectif à son armoire, lui qui a collectionné les distinctions individuelles.

C'est la 11e fois que le club munichois remporte le match entre le champion et le vainqueur de la Coupe qui lance traditionnellement la saison de foot en Allemagne, portant pour la première fois le nom de la légende du football allemand, décédé en janvier 2024 à 78 ans.

Harry Kane lors de la victoire du Bayern en Supercoupe Franz-Beckenbauer, à Stuttgart, le 16 août 2025 AFP

Dans le Neckar Stadion de Stuttgart plein (60.000 spectateurs) mais très calme voire silencieux, les Munichois ont dominé les débats, confirmant les bonnes impressions laissées lors de la très courte préparation estivale, et notamment la victoire contre Tottenham (4-0) à l'Allianz Arena il y a dix jours.

Pour pallier l'absence sur blessure de Jamal Musiala, l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany a placé le Français Michael Olise au centre de l'animation offensive, avec Serge Gnabry à droite et Luis Diaz à gauche.

Sur une balle d'Olise mal renvoyée par la défense de Stuttgart, Harry Kane ne s'est pas fait prier pour reprendre directement à l'entrée de la surface et ouvrir le score dès la 18e minute.

Deux ans et quatre jours après sa première manquée sous le maillot du Bayern, déjà en Supercoupe contre Leipzig (défaite 3-0), Kane en est à 86 buts en 97 matches disputés avec Munich.

Inexistants pendant une grosse vingtaine de minutes, les hommes de Sebastian Hoeness se sont un peu réveillés par la suite pour rééquilibrer les débats. Mais l'avant-centre Nick Woltemade, seul au point de penalty après avoir pris le meilleur sur Joshua Kimmich, s'est heurté à Manuel Neuer (24e minute).

Après une nouvelle parade réflexe de Neuer à l'entame du dernier quart d'heure (76e), les Munichois se sont mis à l'abri avec le premier but de l'une de leurs recrues estivales, le Colombien Luis Diaz, qui a parfaitement croisé sa tête sur un centre de Gnabry à la 77e minute. Leweling a réduit la marque dans le temps additionnel (90e+3), en vain.

Les Munichois débuteront dans leur Allianz Arena la saison de Bundesliga contre le RB Leipzig (vendredi, 20h30), qui a éliminé samedi Sandhausen (4e div.) 4 à 2 en 32es de finale de la Coupe d'Allemagne.